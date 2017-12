Les XIX Jornades llibertàries posen atenció a les veus femenines

Valorar el paper de les dones en els canvis socials. Aquesta és la idea vertebradora de les jornades «Les revolucions amb nom de dona», que ahir començaven a l´Octubre CCC i que tindran activitats fins el 15 de desembre amb xarrades diàries, a les 18.30 h, a través de les quals es treballa sota les premisses «sense dones no hi ha revolució» i que «la revolució o és feminista o no serà». Com resumia Irene de la Cuerda, «cal comprendre que la revolució siga feminista», i és que «la dona posa la vida en el centre, i això és essencial per a la transformació social. La dona és la garantia que la revolució no degenere perquè ella sap mantenir i preservar la vida».

La comissió organitzadora, a càrrec de CGT i dins de les que són les XIX Jornades Llibertàries, té com a objectiu «aprofundir en el com dels processos de canvi per trobar els valors ocults que hagueren pogut suposar un major avanç». Al llarg de les xerrades, es vol posar atenció a les veus femenines al llarg de la història de les revolucions, per sumar-les a les ja visibles masculines. Ahir, Leonor Gil de Ramales va exposar el pensament feminista de les dones en la lluita actual zapatista, on el respecte a la terra i paper femení es mostren indissolubles. Nathalie Soriano va destacar l´obra teatral que es podrà veure a les Jornades, «Les Solidàries», on la companyia Atirohecho assenyala què haguera passat en cas que els revolucionaris de 1936 hagueren sigut dones.

Per la seua banda, Ismael Furió, tot relatant la seua experiència de recerca en buscadors d´internet de la paraula "dones", va mostrar el paper a què encara es condemna a la meitat femenina de la humanitat, i, reivindicant la dona obrera com a motor del País Valencià, Furió va acabar la seua intervenció recordant l´obra «Júlia», d´Isabel Clara-Simó, sobre les treballadores del sector tèxtil a Alcoi a finals del XIX.

Hui s´abordarà el paper de les dones en «La construcció d´un nou món i les resistències antifeixistes (1936-1975)», a càrrec de Carme Bernat, Mònica Chirivella i Ferran Aísa. A més, en el marc del 80 aniversari de la federació de «Mujeres Libres», la Facultat de Filosofia ofereix la retrospectiva «La dona en l´anarquisme espanyol» impulsada per Dones Lliures d´Alacant, amb Viki Criado al davant.