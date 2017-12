Renaixement de crisàlides il·lustrades

Si Santa Àgata és la protectora dels pits femenins, Santa Llúcia, tot queda entre xiques, és la guaridora de la vista, per als que la gasten. Una ullada, mai millor dit, anit, a la contornada del Col·legi de la Seda de València, Velluters, l´antic Hospital d´Innocents, avui seu de la Biblioteca, i el que hi havia no eren cucs Bombyx mori, sinó llibres i llibrers, lectors en el millors dels casos que, si la santa, com correspon a la seua altesa, fa l´efecte, i «ens lliura de les tenebres de la ignorància» (Manolo Gil dixit), són al punt de transformar-se en crisàlide, el preludi de la papallona il·lustrada, i no de polièster. De seda.

I és que per segon any consecutiu la marca «Va de llibres» encara la festa vinent inspirada per la llum de la renaixença anual per tal de valencianitzar la quàntica de la física en el més gran enigma al qual s´ha enfrontat l´home, que no la dona, que és la que sap de donar a llum.

És la proposta del porrat, que és una fira o petit mercat de cigrons torrats i altres llepolies (aquesta vegada enforma de lliures) que s'instal·la a la vora d'un santuari el dia de la seua festa. Com que ací qui organitza és, entre d´altres institucions i empreses valencianes, les confraries de Sant Jeroni i de Santa Llúcia, tot és una reunió de campaners de la lletra. Fent paret, l´ermita de Saint Llúcia, declarada en 1963 Monument Artístic Nacional i en el 2007 Bé d'Interès Cultural. Que pel que fa a Sant Jeroni és el patró dels llibreters, que preguen «pel nostre delit, Jeroni, màxim doctor, vós que els llibres del Senyor meditàveu dia i nit». Llums al món.

La campanya es diu «Torna Santa Llúcia, porrat i llibres», tot per recomanar-li al transeünt «Per Nadal regala llibres valencians. Troba´ls en aquesta llibreria». Les recomanacions són dotze (les que estan a les imatges). Les editorials organitzadores, sis (Balandra, Bullent, Edicions 96, Onada, Perifèric i Vincle), que fan l´idem per traure al carrer més de cent títols anuals amb temàtiques diverses, que es poden trobar al porrat i però també a les 68 llibreries de tot el País, des de Vinaròs i Morella a Elx, que col·laboren en la campanya. La novetat d´enguany, la convocatòria, feta pública ahir, de la primera edició del Premi de narrativa en valencià «Va de llibres», que es lliurarà durant el porrat de 2018.

I com es diu en llenguatge econòmic, creant sinergies per «animar a la ciutadania a adquirir els regals nadalencs als petits comerços dels nostres barris i pobles». No debades, els editors vénen de nord, del sud, de terra endins, etc. (els llibreters, també) , i entre ells es poden trobar d´adreçadors, de tarongers, sequiers i de camins fusters. La proposta és valencianitzar el Nadal, apostant pels llibres, la cultura, el comerç de proximitat, les tradicions i el patrimoni. És això que es diu, «per Santa Llúcia, porrat i llibres», i seda, que els que la fan natural són d´una família distingida.

Un sant, normalment, és un pecador que ha faltat, revisat i editat. Un rei, en aquest cas, Martí l´Humà, va ser qui va donar el permís a la Confraria de Santa Llúcia per construir l´ermita. Va ser en 1399. Des d´aleshores, i són segles, és gestionada per la mateixa amb plena autonomia. I com que la tabalà és un dels seues costums, ahir estava prevista l´actuació dels alumnes de l´Institut Musical Giner i el grup Alimara, de la centenària SC El Micalet.



Una santa d´advocada

El poble té força devoció a santa Llúcia com a advocada contra el mal d'ulls i contra tota malaltia o defecte de la vista.

Entre les oracions dedicades a la santa: «Una brossa tinc a l'ull; no l'hi veig ni l'hi vull; tres gotes de llet de la Verge Maria sí que les hi vull; quan les gotes de llet de la Verge Maria hi seran, la brossa se n'eixirà; santa Llúcia gloriosa, traieu-me la brossa de l'ull, amèn.