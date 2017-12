Més de 450 escolars de Llíria omplin el teatre per a cantar nadales a la pau i a la tradició

Llíria va celebrar ahir al matí una de les seues cites anuals nadalenques més tradicionals, el Festival de Cors Escolars Cantem al Nadal. Este acte, organitzat per les regidories de Música i Educació, celebrava enguany el seu quinze aniversari. El cor de l'Associació Pentagrama ha participat per primera vegada en el festival, amb els temes «Fet amb els teus somnis de funambulista» i «En Nadal», fent també de l'esdeveniment un toc a la inclusió i la igualtat d'oportunitats. Com cada any, més de 450 escolars, al costat dels quals se sumen els usuaris del Centre Ocupacional El Prat, han oferit un repertori amb nadales de tot el món i cançons tradicionals nadalenques, entorn de la pau i la tradició.

En esta edició han actuat els cors dels col·legis de Llíria CIEM Unió Musical, Francisco Llopis, Santa Ana, CEIP Sant Vicent Ferrer i CEIP Sant Miquel.