Tretze formacions musicals protagonitzaran el Certamen de Bandes Diputació 2018

El Certamen de Bandes de la Diputació de València ja compta amb els noms dels tretze participants que protagonitzaran el concurs que tindrà lloc al Palau de la Música de València la pròxima primavera.

El sorteig va estar presidit pel diputat de Cultura, Xavier Rius, els representants de la Federació de Bandes de Música de la Província de València, Vicent Cerdà –president provincial–, i Roberto Escobar –president comarcal de la Costera–, junt a Vicente J. Soler i Pablo Sánchez Torrela, assessors musicals de la Diputació. En la Secció Especial del concurs del 2018 competirà l´única candidata, la Unió Musical de Godelleta. En la Secció Primera, on concorren tres bandes amb un màxim de 90 músics, participaran la Societat Joventut Musical de Faura, la Unió Musical de l'Eliana i la Societat Musical la Lira Fontiguerense de La Font de la Figuera. Pel que respecta a la Secció Segona, participarà l´única candidata, la Sociedad Musical la Paz de Siete Aguas.

Cinc són les places per a competir en la Secció Tercera del certamen, que dóna cabuda a les bandes amb un màxim de 50 músics, i per a la qual han resultat escollides al sorteig la Banda Simfònica d´Ontinyent "Associació Cultural Tot per la Música", el Cercle Instructiu Musical de Xirivella, la Unió Musical de la Pobla de Farnals, la Societat Musical de Massalfassar i la Unión Musical de Higueruelas.

Finalment, en la Secció Quarta, prevista perquè concursen tres bandes amb un màxim de 35 músics, hi participaran enguany la Unió Musical "Sant Roque" de Villargordo del Cabriel, l´Associació Artístico-Musical Sant Blai de Potries i la Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig.

La relació de les bandes que han sol·licitat participar en cadascuna de les seccions del concurs ascendeix a un total de 18 aspirants. En concret, a la Secció Especial, poden competir fins a tres formacions compostes per un màxim de 110 músics, encara que en aquesta ocasió només ho ha sol·licitat la Unió Musical de Godelleta.

El sorteig es va celebrar a la sala Alfons el Magnànim del Centre cultural La Beneficència amb representants de la Federació de Bandes de Música de la província de València, i dos assessors musicals de la Corporació provincial.