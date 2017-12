Felip Bens s'endinsa en les giragonses de l'amor

És un entusiasta, mamprenedor i apassionat. Això diu Rafa Lahuerta de Felip Bens, «l´escriptor nacional dels Poblats Marítims». Lahuerta, que va demostrar ser un escriptor integral en La balada del bar Torino, no és molt de regalar elogis i potser per això és l´autor del pròleg de l´últim llibre de Felip Bens Dones e altri. Un recull de relats curts on «narra l´home que porta anys intentant conéixer les giragonses de l´amor», segons Lahuerta.

Felip Bens (València, 1969) regressa a la literatura de ficció amb el recull de vint relats, on més de la meitat dels contes són aventures de dones i homes, i les típiques coses de l´amor. «Realment, mai m´he posat a escriure un llibre de relats, però han fluït, a cavall de la vida, i ha arribat un moment en què m´he animat a fer una tria, entre centenars, a preparar una edició acurada i a traure este volum», diu la nota introductòria de l´autor. Un aclariment que també aprofita per a explicar el títol del llibre.

«En el món hi han dos classes de persones: les dones que ens han colpit e altri. És a dir, en valencià clàssic: i tots els altres, amb les seues coses, importants però no tant». Bens arranca Dones e altri amb el relat «La caixa 654» (dedicat a la Cretina Comèdia i cita de Joan Fuster: «molta gent no s´enamoraria si no haguera sentit parlar de l´amor»), però aclarix que el llibre ni és un assaig sobre la condició femenil, ni tampoc un dietari sentimental íntim. «És més senzill: una col·lecció d´aventures entre dones i hòmens. Així en abstracte. Sí, es poden trobar històries properes -molt properes- a l´autor però també unes altres observades a distància o fabulades. I tot, en qualsevol cas, amb una alta dosi de ficció».



El conte

«No vos féu una idea de com de bé ho he passat escrivint, editant i revisant estes històries», reconeix. Julio Cortázar en Algunos aspectos del cuento assenyala que el conte parteix de la noció de límit físic, al punt que a França, quan un conte excedeix les vint pàgines, pren ja el nom de nouvelle, gènere a cavall entre el conte i la novel·la pròpiament dita.

«La novel·la i el conte es deixen comparar analògicament amb el cinema i la fotografia, en la mesura en què una pel·lícula és en principi un ´ordre obert´, novel·lesc, mentre que una fotografia assolida pressuposa una cenyida limitació prèvia, imposada en part pel reduït camp que abasta la càmera i per la forma en què el fotògraf utilitza estèticament aqueixa limitació».

Felip Bens a banda d´escriptor, editor, periodista, gastrònom, futboler i un xarraire atent a l´excepcionalitat dels temps actuals, és un gran aficionat a la fotografia. Així que acomplix els cànons de Cortázar per ser un bon narrador de històries, d´amor en el cas de Dones e altri.

Quatre dels vint relats ja foren publicats en El país d´Ur (1999). «Si els porte de nou a les premses és perquè trobe que han envellit bé i que mereixen una fonda revisió per a seguir rodant», explica Bens, mentre que els altres esteven buscant una ocasió única per eixir a la llum. «El lector dirà si ha valgut la pena o si era millor deixar tot açò en esborranys, omplint calaixos».

Dones e altri es presenta demà a València.