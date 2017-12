L'EMT de Silla rep el premi al millor espectacle del «Vila de Mislata»

Poques vegades coincideix el veredicte del jurat amb el que atorguen els espectadors que cada divendres acudeixen fidels a la cita de Mislata amb el millor teatre en valencià. Però en aquesta edició de 2017, l'adaptació que va fer l'EMT de Silla de l'obra de William Shakespeare, La comèdia de les equivocacions, ha deixat pocs dubtes a uns i a altres. Anit, en el teatre del Centre Cultural, la degana de les escoles municipals de teatre es va convertir, una vegada més, en la gran triumfadora del Concurs de teatre «Vila de Mislata».

Van començar la nit emportant-se pràcticament tots els premis als que estaven nominats: premi al millor actor per a Claudi Ferrer, premi al millor actor de repartiment per a Emili Jaqués, premi a la millor actriu de repartiment per a Teresa Llàcer i premi a la millor direcció per a Ramon Moreno i Amparo Pedregal. A tots ells es va unir després el premi del públic, que es concedeix per votació dels espectadors, i el més esperat, que va arribar al final, el premi al millor espectacle del «Vila de Mislata» de 2017, dotat amb 3.000€.

La d'anit no va ser la primera vegada que l'EMT de Silla triomfa a Mislata. L'escola teatral compta amb 34 anys de trajectòria i l'històric concurs de teatre compleix enguany 35 edicions, per la qual cosa els seus camins s'han creuat en nombroses ocasions. Els de Silla són habituals en moltes de les programacions del certamen de Mislata i comptaven ja en les seues vitrines amb quatre primers premis (1990, 1991, 1993 i 2006). A més, han obtingut sis segons premis -l'últim en 2016- i un tercer.

Els altres protagonistes de la nit van ser Els Ubús de Castelló. Tot i que estaven nominats en totes les categories per la representació d'Assatjant Ubú, al final només van aconseguir arreplegar dos premis, però els dos de molt pes, el segon premi al millor espectacle i el «Nemesio Batres» a la millor estètica de conjunt, valorats en 2.000€ i 1.000€ respectivament. La tercera posició d'enguany va ser para Pànic Escènic, de València, per l'obra Les ànimes de Lorca, una actuació que els va valdre també per a dur-se el premi a la millor actriu, que va ser per a Amparo Sospedra. Els triumfadors de l'any passat, Passeig-Teatre de Cullera, van haver de conformar-se amb l'accèsit del jurat, mentre que l'últim dels premis, el «Matíes Ruiz» a la correcció en l'ús i la dicció va ser per a Pla i Revés, d'Altea.



Aparador cultural

La cerimònia de lliurament de premis va estar conduïda pels actors i actrius de la companyia Patricia Pardo, que prèviament van representar el seu últim treball, El fandango de Marx. L'acte va estar presidit per l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i per la regidora de Cultura, Pepi Luján. Durant la seua intervenció, Bielsa es va mostrar orgullós d'un certamen que ha quallat «gràcies al substrat cultural de Mislata» i que simbolitza «una carrera de fons, quasi des de les albors de la democràcia, quan la cultura va esdevingué en competència municipal i el concurs de teatre va ser una de les nostres primeres propostes». No obstant això, com va recordar ahir l'alcalde, en els últims anys Mislata ha tornat a convertir-se en «aparador cultural» gràcies al naixement del festival MAC (Mislata Art al Carrer) i la recuperació dels Premis de Literatura Breu i la Biennal Miquel Navarro.