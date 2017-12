Promoció Lingüística porta teatre i cinema en valencià a barris de Paterna

Els xiquets de Paterna podran gaudir este Nadal de pel·lícules com El regal de la Molly Monstre i Els Superherois. A més d´obres de teatre infantil com L´Illa del tresor i Alícia al seu món. Carmen Gayà, regidora de Promoció Lingüística: «Enguany, a més del programa de cinema en valencià, també oferim teatre infantil. Amb la novetat que la programació arribarà a diferents barris de Paterna per tal de donar-los una oferta cultural de la qual fins ara no havien gaudit gràcies a la campanya #PaternaRodaBarris encetada per la regidoria de Promoció del valencià».

La programació de cinema en valencià per Nadal naix de la col·laboració entre Escola Valenciana i la regidoria de Promoció Lingüística dirigida per Carmen Gayà. Enguany, la novetat és que la programació de cinema i teatre en valencià arribarà als barris dins la campanya dins la campanya #PaternaRodaBarris. D´esta manera, a la Canyada es podrá gaudir de l´espectacle teatral L´Illa del Tresor mentre a la Coma es representarà Alícia al seu món.

Gayà considera que amb estes activitats «estem promocionant la nostra cultura i la nostra llengua com a exponents de la nostra identitat. A més, amb la programació per barris, acomplim amb una de les nostres propostes: portar programació cultural als diferents barris de Paterna». Una de les reivindicacions històriques dels veïns i veïnes dels barris més allunyats del centre del poble.

Segons la responsable de Promoció Lingüística, per a dur a terme aquesta activitat, Escola Valenciana compta amb una àmplia oferta de pel·lícules i documentals infantils en valencià que ha posat a disposició de Paterna per reforçar l'oferta cultural en la nostra llengua. Per a Carmen Gayà, amb esta proposta, s'aconsegueix ampliar l'oferta cultural en valencià i descentralitzar-la ampliant les activitats pels barris perifèrics de Paterna. Les entrades són gratuïtes i es poden arreplegar en fer qualsevol compra al comerç local de Paterna.