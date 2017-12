Festivern: 40 grups de música donaran la benvinguda al nou any en Tavernes

Si l´any passat foren els integrants del grup Auxili els responsables d´engrescar a milers de festiverners amb «Foc i Vent», i abans ho aconseguiren els Smoking Souls amb «Nit Salvatge» i la «canZOO» dels 10 anys del festival, enguany és Tesa qui signa «La cançó de l´hivern». Un tema potent i divertit que barreja rap, al més pur estil surf rock, amb la defensa de signes d´identitat tant nostres com són la paella de carxofa o els paisatges d´hivern de les comarques centrals valencianes.

Sobre la desmitificació de l´estiu i la reivindicació de l´hivern s´aixeca la lletra de la cançó que ha escrit Tesa en honor la tretzena edició del Festivern. Natàlia Pons i Mireia Matoses (Pupil·les), Arnau Aymerich (Ebri Knight), Asier Escrivà o Joan Mont, en la secció de vents i Plan B com a autor de la base, han col·laborat en l´enregistrament de la cançó del Festivern 2017/2018 sota la direcció artística de Mark Dasousa (Atòmic Estudio) i Cercavila Cultura de Carrer.

Per la seua part Esther Cuenca, directora del videoclip, s´ha inspirat en punts emblemàtics de Tavernes de la Valldigna com són el Clot de la Font, la platja, la Torre de Guaita o el Passeig de Colón i per descomptat, en la lletra de «La cançó de l´hivern», per a crear una escena i dos mons contraposats on tradicionalment l´hivern compta amb un nodrit nombre de detractors front al sempre ben considerat estiu. Una qüestió que Tesa s´ha encarregat de refutar amb tota la seua artilleria de raons i paraules.

Concurs de Festiversions

El Festival d´hivern de les comarques centrals valencianes reunirà a Tavernes de la Valldigna, entre el 29 i el 31 de desembre, a 40 grups de música per a celebrar el Cap d´Any. Per això, una bona excusa per a retre homenatge a les formacions musicals que acompanyen cada dia als festiverners ha estat participar en l´innovador concurs de Festiversions on ja haja sigut en grup, en solitari, amb instruments musicals o acompanyats d´una simple paella els participants havien d´interpretar un tema de qualsevol dels grups del cartell del Festivern 2017/2018. Entre els premis que es repartiran hi ha un d´especial: els encarregats de cantar les campanades seran Tesa, Pupil·les, Ebri Knight i els guanyadors de les #Festiversions acompanyats de l´Entradeta festivernera.

La Festa de Benvinguda arrancarà el 29 de desembre amb deu bandes que ompliran de vertiginosos ritmes cada racó de la Safor. La festa i compromís de Pepet i Marieta, Huntza i Vadebo junt a grans formacions com són Eina (antics Inadaptats), Prozak Soup o Bacora amb les eclèctiques i joves bandes Maldats, Radio Rude i Reacció ens permetran escalfar motors en companyia de tot un clàssic de l´escena del hip hop, Charly Efe. En aquesta ocasió serà Andreu Valor i Júlia els encarregats d´omplir la Casa de la Cultura de Tavernes, a partir de les 19 hores. Com és costum, en este únic cas, l´entrada s´abonarà a banda.

La del 30 de desembre serà una jornada prèvia a Cap d´Any on es barrejaran apostes com La M.O.D.A, un septet amb influències folk, blues i rock & roll procedent de Burgos, amb Boikot, Xavi Sarrià i els sempre potents Sons Of Aguirre, Iseo&Dodosound, Glaukoma i Sense Sal. A més, formacions com X Fanecaes, Gertrudis, Ezetaerre i Candela Roots faran trontollar els fonaments de l´envelat del Festivern en companyia de Dakidarria i Mash Masters.

Mentre que el 31 de desembre quinze bandes protagonitzaran la jornada a Tavernes de la Valldigna. Txarango, Lágrimas de Sangre i Zoo encendran la darrera nit de l´any amb el potent repertori que els caracteritza i Smoking Souls faran seues les veus del públic en companyia de El Diluvi, Sara Lugo, Ebri Knight o Vendetta. Una nit que demostra com la nostra música creix vigorosa amb Tardor, The Gramophone AllStars Big Band, Tesa, Pupil·les, Frida i el gran Plan B. A més, com es costum s´hi celebrarà un vermut musical que, en aquesta ocasió, estarà acompanyat de Toni de l´Hostal i Bandits.

El festival d´hivern de les comarques centrals valencianes s´instal·la per sisena vegada consecutiva a Tavernes de la Valldigna (la Safor). Una ciutat que acull als i les assistents al festival amb el millor dels seus somriures, zona d´acampada gratuïta i un munt d´activitats culturals i esportives. De fet, tant el 30 com el 31 de desembre, podrem gaudir d´un bon nombre de concerts, però també del concurs de paelles i dels correbars amb la Trocamba Matanusca.