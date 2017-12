Sagunt desvetla la vessant més íntima i didàctica del pintor Ximo Michavila

Un Ximo Michavila molt íntim, preocupat sempre per ser didàctic i evolucionar cap a la modernitat, però sense perdre la passió per la cultura a nivell global, per la natura i per la seua «terra». Eixa part de l´artista és la que, des de ahir, es pot gaudir a la sala Glorieta de la Fundació Bancaixa a Sagunt fins el 17 de març, gràcies a «una exposició molt especial i no a l´ús», com ahir la definia en la inauguració la filla de l´artista i també pintora, Carmen Michavila.

La mostra recull quasi una trentena d´obres del fons de la Fundació, que ha volgut així retre un homenatge a l´artista de l´Alcora. També presenta objectes personals, fotografies del arxiu familiar i el documental editat per la Universitat de València sobre este artista guardonat, entre altres, amb la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana.

«És especial perquè és la primera en que mon pare no està i tota la família ens hem emocionat buscant fotos i documents per a complementar-la. I no és a l´ús perquè hem buscat una foto seua com a cartell, per a que estiguera present d´alguna manera. Igual que en el vídeo que es podrà veure. A més, dona a conèixer la seua vessant de mestre i inclou un taller didàctic, tancant el cercle», digué sense poder ocultar el seu esforç per dominar la seua veu.

Els fons exposats amb la col·laboració de la empresa Saggas permeten conèixer a prop l´evolució del artista, com va subratllar el comissari de la mostra i amic de Mi­chavila, el catedràtic de Estètica y Teoria de l´Art, Román de la Calle. «Mai ha sigut un pintor de poètica única. I sempre ha fet un esforç per explicar-se i perquè els seus alumnes pugueren a aprendre a veure i aprendre el joc de la creativitat», digué quasi entre llàgrimes.

I és que la emoció va presidir un acte on la família del pintor es va vore molt arropada i no sols pels màxims responsables de la Fundació Bancaixa -encapçalats pel seu president Rafael Alcón i a nivell comarcal per Francisco Muñoz Antonino-, el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, i altres personalitats com la diputada autonòmica Teresa Garcia o el president de la Real Acadèmia de Bellas Artes, Manuel Muñoz. També per molts amics del món de la cultura que s´havien desplaçat des de València i de tots el racons del Camp de Morvedre, eixa comarca que per a Michavila va ser «el seu llar» i que ara pot gaudir de la seua obra.