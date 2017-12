Els alumnes del Cant d'Estil valencià de Catarroja homenatgen Paco Muñoz en el seu concert de Nadal

L´especialitat de Cant Valencià junt al Cor i la Banda del Conservatori Professional José Manuel Izquierdo de Catarroja oferiran demà dijous 21 de desembre un concert de Nadal un poc diferent. La idea, és aprofitar este concert tradicional on participa una gran quantitat d´alumnat del centre, per a destacar figures de la música tradicional valenciana, podent així apropar a la gent més jove que no ha tingut l'oportunitat d'escoltar música en valencià.

Enguany volen homenatjar la figura del cantautor valencià Paco Muñoz, destacat entre altres coses per l´especial dedicació a la cançó infantil i al nadal valencià (Bon Nadal; 1995). Esta iniciativa fins al moment estranya als conservatoris de música volen impulsar-la gràcies a ser l´únic centre que impartix l´especialitat de Cant Valencia i així marcar una cita anual amb la música en valencià.La cita serà a les 18 hores al Saló d´Actes del Conservatori Professional José Manuel Izquierdo de Catarroja.

El Cant d´Estil valencià és una disciplina que s´estudia als conservatoris des del curs 2014-2015. El responsable docent del projecte catarrogí és el cantador Xavier Benedicto, conegut artísticament com a Xaví de Bétera.