La música i el teatre de carrer del Nadal de les Feretes anima les comarques valencianes

L´Àrea de Cultura de la Diputació de València portarà la música i l´animació teatral de carrer del festival El Nadal de les Feretes fins els municipis de les comarques valencianes, amb tot un seguit d´activitats i propostes lúdiques, divertides i culturals dirigides als més menuts de la casa perquè puguen gaudir dels dies previs a la celebració de les festes nadalenques. El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha incidit en que l´espectacle El Nadal de les feretes «és una explosió itinerant de música i color, orientada als municipis valencians més menuts». Una proposta de «música, acció i diversió que es conjuguen per fer passar un matí ben divertit a la xicalla». És per això, «aquest programa reforça la descentralització i afegeix valor cultural als nostres pobles», ha subratllat el diputat.

El Nadal de les Feretes és un festival cultural que s´instal·la pel Nadal en un bon grapat de pobles d´arreu el territori valencià. En aquesta ocasió, el festival infantil visitarà el dissabte 23 de desembre les localitats de Fuenterrobles (la Plana d´Utiel) i Olocau (Camp de Túria). I un dia més tard, el 24 de desembre, ho farà als municipis de Petrés (Camp de Morvedre) i Quatretonda (Vall d´Albaida). Adreçat al públic infantil, aquest esdeveniment va nàixer, ara fa tres anys, amb l´objectiu de fomentar la música en valencià, donar a conéixer els costums i jocs tradicionals entre els més menuts, promocionar la nostra llengua i aconseguir que els xiquets i xiquetes gaudeixen d´una ampla oferta de concerts, teatre, exhibicions, tallers i diversió en companyia de la família i els essers estimats.



Dani Miquel, Atupa i molt més

El 23 de desembre la plaça Major d´Olocau esdevindrà en un gran escenari on es portaran a terme els concerts dels grups The Pengüins i Ramonets. La jornada s´acompanyarà de l´obra de teatre On estan els monstres i, per descomptat, els més estimats de la casa gaudiran de l´espectacle de la Cercavila de les Feres. També el 23 de desembre, però a Fuenterrobles, hi haurà un gran escenari on es portaran a terme els concerts de Dani Miquel i Rodamons. Amb ells compartiran la jornada la coneguda companyia de teatre Scuraplats i la banda del Drac, a més de gaudir de l´espectacle del mag Rubén Aparici.