Sagunt i Potries, capitals culturals

Sagunt i Potries seran les Capitals Culturals Valencianes (CCV) del 25 d´abril de 2018 al 25 d´abril de 2019. Així s´ha decidit en la comissió avaluadora, que va tindre lloc esta setmana i que ha avaluat huit candidatures per a designar a estos dos coneguts municipis : un de més de 5.000 habitants i un de menys de 5.000 habitants.

Gandia ha sigut la primera CCV i continua realitzant tot tipus d´activitats entorn d´este segell fins al 25 d´abril de 2018, que serà quan prendran el relleu de capitals culturals Sagunt i Potries. La Capital Cultural Valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat l´any passat amb l´objectiu d´incentivar la territorialització cultural i s´emmarca dins del Pla de democratització cultural per a garantir l´accés a la cultura, que s´inclou en «Fes Cultura».

La distinció de Capital Cultural Valenciana té com a objectiu reconéixer aquelles localitats que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i de foment econòmic. Així mateix, es busca una descentralització de l´oferta cultural que promou la Generalitat, millorar la comunicació entre la Generalitat i els diferents actors culturals (productors, distribuïdors i programadors) de tot el territori valencià i garantir l´accés universal a la cultura.

La comissió avaluadora ha seleccionat Sagunt com a Capital Cultural Valenciana 2018/2019 per a un municipi de més de 5.000 habitants, per apostar per una oferta cultural, turística i de recuperació del patrimoni a escala europea, però sense perdre l´essència mediterrània. Potries ha sigut reconeguda com a Capital Cultural Valenciana 2018/2019 per a un municipi de menys de 5.000 habitants pel seu compromís amb la cultura a través del temps i per fer de la cultura un factor clau per al desenvolupament socioeconòmic de la localitat.

L´elecció dels dos municipis s´ha realitzat per mitjà d´un procediment obert i transparent de lliure concurrència entre aquelles localitats que han manifestat la voluntat de participar en el projecte. Les corporacions locals han presentat una carta de motivació, un projecte de proposta cultural de durada anual per a desenvolupar al municipi, un estudi de les infraestructures culturals disponibles i un informe de les despeses que anualment s´hi dediquen a activitats culturals.

La comissió de valoració dels diferents projectes ha tingut en compte criteris com el percentatge del pressupost municipal destinat a cultura en els últims cinc anys, les infraestructures culturals públiques i privades del municipi, el teixit associatiu de caràcter cultural de la localitat, així com l´originalitat, la qualitat i la diversitat de la proposta cultural, el pressupost i els recursos econòmics i humans necessaris per a dur-la a terme i les diferents estratègies de difusió i promoció d´aquesta proposta.



Incidència comarcal del projecte

A més, també s´han valorat la incidència social del projecte, tant al municipi mateix com a la comarca; la implicació i participació de la ciutadania; els beneficis econòmics a curt i mitjà termini que comportaria el fet de la capitalitat cultural, i la incidència en el sector cultural local.

La comissió avaluadora ha estat conformada pel conseller Vicent Marzà, el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el director de l´Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; els caps de servei territorials de Cultura d´Alacant, Castelló i València, José Antonio López Mira, Josep Cristià Linares Bayo i Ximo López Camps, i representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de l´Agència Valenciana del Turisme i del Consell Valencià de Cultura.