CEAR-PV i la Unió de Periodistes Valencians van presentar ahir a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València les «Deu propostes contra el discurs xenòfob als mitjans de comunicació» dins del projecte Alça la Veu contra la discriminació i els delictes d´odi de CEAR-PV . El document, elaborat per la periodista Laura Julián, associada a la Unió de Periodistes Valencians, la qual ha col·laborat en el procés del manual, arreplega deu propostes perquè el tractament informatiu de les persones migrades i refugiades no fomente la creació de prejudicis, la por en la societat, la criminalització, l'alarmisme, la invisibilització de les persones migradas en els mitjans, etc.

Entre les propostes principals estan l'ús plural de les fonts, la utilització d'una terminologia adequada, ser conscients dels estereotips, i sobretot la lluita contra el discurs xenòfob mitjançant un periodisme militant on es promoga la cohesió social i la defensa dels drets humans. El document ja està disponible en les webs de la Unió i de CEAR-PV.

En l'acte, iniciat pel professor Francesc Martínez, també s'ha presentat el projecte #Inmigracionalismo2017 de Xarxa Acull amb la participació de les periodistes Mónica García i Elena Plaza, que han recopilat exemples de pràctiques periodistes incorrectes realitzades durant aquest últim any. El projecte Alça la Veu va concloure ahir amb la taula redona «Formes de lluita contra la discriminació i els delictes d´odi» en el Col·legi Major Rector Peset en el qual van participar Paco Solans, advocat especialista en immigració, Miquel Ramos, periodista i coautor del projecte «Crims d'odi», i la pròpia Laura Julián.