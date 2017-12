Els xiquets i xiquetes de Vilamarxant feliciten el Nadal amb un concurs de targetes

La Casa de la Cultura de Vilamarxant ha començat a viure ja l´ambient nadalenc. Ha estat en el lliurament de premis del Concurs de targetes de nadal, organitzat per les regidories de Cultura i Educació per a xiquets i xiquetes de 0 a 12 anys.S´havien presentat 40 treballs, dividits per edats, en 5 categories i una iniciativa amb la que es vol reconñeixer el treball i esforç de totes i tots els participants per transmetre l´esperit nadalenc.

L´acte va estar conduït pel regidor de Cultura i Educació, Voro Golfe, i per la regidora de Joventut, Silvia García. En ell, es van mostrar totes les targetes presentades a concurs i es va donar un premi a tots els xiquets i xiquetes que les havien elaborades, tingueren o no les seues targetes guardonades. Els i les artistes van pujar a l´escenari i es van presentar al públic per, després, recollir el seu regal.