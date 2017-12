L'associació cultural Lo Rat Penal edita el seu tradicional calendari per a l'any 2018

L´Associació Cultural Lo Rat Penat ha editat el seu tradicional Calendari en valencià per a l´any 2018. L´acte de presentació del mateix se celebrarà demà divendres 22 de desembre a les 19.30 hores en el Saló Constantí Llombart de l´entitat, situat carrer Trinquet de Cavallers, núm. 9 de la ciutat de València. A l´acte assistirà el president de l´associació, Enric Esteve, els autors i colaboradors de l´almanac i els representants del món cultural valencianista. El calendari ha sigut coordinat per Aureli López, Vicent Ramon Calatayud i Òscar Rueda.

El Calendari Lo Rat Penat 2018 recull les efemèrides valencianes més destacades i, a més, inclou un apartat literari format bàsicament per textos poètics i uns altres de prosa adaptats a les diferents èpoques de l´any. Per últim, es dedica un faldó de cada mes per a la divulgació i reivindicació de la cultura, la llengua, l´història i la personalitat autòctones a través de xicotetes referències a diversos aspectes que van des de la literatura en llengua valenciana fins a les festes i tradicions. En l´apartat literari figuren textos de Joan Costa, Vicent Ramon Calatayud, Ampar Cabrera, Mª Jesús Coves, Manuel Navarro, Xavier Casp, Anfós Ramon, Aureli López, Fernando Millán, Emili Ridocci, Ricart Folgado i Joan Antoni Alapont i la capçalera és de obra de l´artista Pepe Lacreu. El calendari està editat per la Societat d´Amadors de les Glòries Valencianes.