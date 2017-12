La Trobada de Torrent, en marxa amb «De cor amb el valencià»

"De cor amb el valencià» és el lema del calendari del 2018 que dijous passat es va presentar i repartir amb motiu de la Trobada d´Escoles que l´any que ve es durà a terme en la ciutat de Torrent. El dibuix i el lema és diseny del CEIP Federico Maixas de la localitat i és el que resultà guanyador de la votació de les escoles de la comarca en la reunió de novembre. El calendari pretén ser un element més de normalització del valencià i un element de totes les aules dels centres escolars.

Moltes són les activitats que s'estan organitzant pels centres de la localitat i amb la participació de tota la comarca, amb el patrocini de l'ajuntament. Entre les més significatives són: la Trobada de Nadales, el 20 de desembre; el taller que s'organitzarà en el porrat de Sant Blai, festa escolar de gran tradició torrentina; la jornada de jocs populars organitzada per el professorat d'Educació Física; el sopar comarcal on es fa un reconeixement a les persones o entitats que destaquen pel seu treball en favor del valencià, concerts de música, el concurs literari Sambori, una trobada de danses i altra musical amb la participació de més de 30 escoles; i el dia gran, el dia de la Trobada, el 19 de maig, que Torrent es vestirà de gala per acollir a totes i tots els participants en la XXXI Trobada d'Escoles en Valencià.