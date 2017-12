«Paisatges turístics valencians» ja ha rebut més de 300.000 visitants

La Universitat de València i l´Agència Valenciana del Turisme van inaugurar en la Ciutat de les Arts i les Ciències l´exposició «Paisatges turístics valencians, valuosos, valorats» el 12 de juliol, i des de llavors l'han visitat un total de 308.090 persones. La col·lecció, que continuarà oberta fins al 9 d'abril de 2018, pretén mostrar al visitant com la C. Valenciana és una terra de contrastos caracteritzats pels seus paisatges.

El mes amb més afluència de públic va ser agost, quan es van comptabilitzar 110.000 visitants. Els mesos de juliol, setembre, octubre i novembre va haver-hi un flux mitjà mensual pròxim a 50.000 persones.

Aquesta mostra ofereix al visitant la possibilitat de participar d'una anàlisi del paisatge de la Comunitat Valenciana, a més de compartir les diferents tipologies de paisatge a través dels seus cinc sentits. «Paisatges turístics valencians, valuosos, valorats» compta amb fotografies, audiovisuals, pantalles tàctils, jocs com puzles, maquetes? Instruments mitjançant els quals es pretén reivindicar el valor del paisatge, no solament com a imatge estàtica, sinó com a territori viscut i d'experiències.

La mostra està dividida en quatre àmbits. En el primer es realitza una aproximació a la definició de paisatge mitjançant una Sandbox i mapes interactius. En el segon, a través d'una projecció de gran format, s'analitzen els valors patrimonials territorials que doten de caràcter a un paisatge. La tercera part se centra en la definició de paisatge més enllà de la fotografia. El quart i últim àmbit té com a objectiu explicar el «cap a on volem anar», cerca conduir al públic cap a un turisme on la clau siga la vivència, escapar de la imatge fixa, i experimentar la realitat del paisatge.