'Serpis de ferro' reivindica el riu com a museu patrimonial

Produccions Audiovisuals Documentart SL presenta el documental Serpis de Ferro, una pel·lícula d´una hora de duració que reivindica la impressionant via verda que recorre el riu entre Alcoi i Gandia. La direcció i el guió del documental és obra del periodista alcoià Santi Hernández i de la periodista de Bocairent Matilde Alcaraz. El disseny de la producció l´ha realitzat Pablo Mestre. El documental mostra amb unes imatges impactants una ruta que s´ha convertit en un museu patrimonial i etnogràfic a l´aire lliure. Unes espectaculars imatges aèries sobrevolen el recorregut del riu, les valls que travessa i el Barranc de l´Infern entre l´Orxa i Vilallonga.

Este documental va eixir a la venda dilluns 18 de desembre i es pot adquirir a les llibreries en DVD. S´ha gravat durant 13 mesos a la Comunitat Valenciana i a Anglaterra i és una iniciativa de Produccions Audiovisuals Documentart SL.

«Este treball vol servir també d´impuls i de reflexió sobre el potencial de futur i de vertebració del territori d´esta via d´enorme riquesa mediambiental, patrimonial i turística, un paradís per a senderistes i cicloturistes de tot Europa», explica la productora. «Historiadors, economistes, empresaris i veïns plantegen en este documental el potencial d´esta via que uneix mar i muntanya mitjançant una economia integrada vinculada al territori i al patrimoni».

Esta via verda és un museu a l´aire lliure. Al llarg del recorregut per la vora del Serpis es veuen encara minicentrals de llum del segle XIX, molins de blat del XVI i XVII, tot el patrimoni hidràulic que acompanya a les mines centrals i als molins, assuts, canalitzacions, fàbriques de paper i de tèxtil, àmplies zones de conreu i horta. El paisatge que forma el Serpis articula el temps i l´espai a partir d´un fil d´aigua ja que el riu ho explica pràcticament tot.

El tren dels anglesos

El 2018 es compleixen 125 anys de la inauguració de l´anomenat «tren dels anglesos». La línia ferroviària entre Alcoi i Gandia explica la revolució industrial, el desenvolupament econòmic i els llaços emocionals entre els veïns de l´Alcoià, el Comtat i la Safor. La línia es coneix com el «tren dels anglesos» perquè la va crear una companyia privada britànica.

El documental es basa en una exhaustiva investigació realitzada durant els últims anys. S´han entrevistat a veïns, experts i estudiosos d´esta línia ferroviària i d´este territori. El guió beu d´un intens treball de rastreig en arxius valencians i britànics. Així, s´han localitzat a Londres, Manchester i Birmingham les empremtes de l´origen del tren i la seu a Londres de la companyia que va crear el tren entre Alcoi i Gandia.

El documental ofereix també els testimonis dels pocs ferroviaris que encara viuen i que van treballar en esta línia. També s´han recollit testimonis de veïns, que expliquen com van vore per primera vegada el mar gràcies a este tren que va començar a impulsar massivament el turisme a Gandia. S´han localitzat imatges inèdites dels primers xalets construïts per alcoians en la platja de Gandia.

El tren va tindre una enorme repercussió social i econòmica a la Safor i a les comarques del Comtat i l'Alcoià. La línia ferroviària seguia el camí del riu Serpis, travessava set túnels que hui encara estan en peu i dotze ponts.

El documental mostra imatges de la factoria on foren fabricades les locomotores a Manchester entre 1890 i 1891. Cadascuna de les locomotores va ser batejada amb el nom de cadascun dels pobles que travessava. La locomotora Vilallonga la podem vore al nou jardí de la plaça d´Al-Azraq d´Alcoi. La locomotora Cocentaina està a Gandia davant del parc de l´estació. Els vagons eren de fusta, eren considerats els més moderns de l'època i foren fabricats a Birmingham. Es construïren les estacions del Grau, Gandia, Potries, Vilallonga, Beniarrés, Muro, Cocentaina i Alcoi, a les que posteriorment s´afegirien Almoines, Beniarjó, l'Orxa i Gaianes.

El 24 de gener de 1893 es va fer el primer viatge del tren Gandia-Alcoi. El documental mostra com la nombrosa premsa de l´època bateja l´arribada del ferrocarril com una Revolució, era la Revolució Industrial. El documental ofereix imatges i documents del primer viatge i reconstrueix l´estat actual de tota la línia des de l´estació d´Alcoi fins al port de Gandia.

El documental desperta sensacions i emocions que pretenen obrir una reflexió sobre el futur de la via i el seu potencial econòmic vinculat al territori. Historiadors i economistes reivindiquen la necessitat d´una voluntat política per a impulsar esta via i critiquen com en temps passats s´han fet esforços per a unir i crear camins i ara sembla que això siga impossible amb les excuses de les dificultats geogràfiques o econòmiques. Es planteja en definitiva, que es tracta de voler vincular, o no, la costa i l´interior, crear una economia integrada o deixar que unes zones es desenvolupen massivament mentre altres es marceixen.