L'AVL posa en marxa l'Atles Lingüístic Valencià

L´Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) tanca l´any 2017 amb la recuperació d´un projecte considerat fonamental per a l´estudi de la llengua com és l´Atles Lingüístic de la Comunitat Valenciana, ajornat en el temps i que ara s´ha convertit en un assumpte prioritari per a la institució normativa, després de l´acabament del Diccionari normatiu valencià i de la Gramàtica valenciana bàsica, entre altres obres acadèmiques.

La institució normativa va encomanar ahir a l´acadèmic i professor de la Universitat d´Alacant Jordi Colomina la continuïtat dels treballs iniciats anys arrere per a completar l´Atles Lingüístic valencià, un projecte fonamental per als estudis de dialectologia i que consistix en un recull de mapes que reproduïxen sobre el territori la variació fonètica i lèxica d´un conjunt de paraules seleccionades prèviament.

El projecte contempla el treballs de recollida i de transcripció de materials per a l´elaboració de l´Atles Lingüístic que comptarà amb un equip d´especialistes. El primer pas serà continuar el treball de camp iniciat en els anys noranta i en una segona fase completar la transcripció de les enquestes amb un qüestionari ampli realitzades en vint localitats valencianoparlants i en nou castellanoparlants. Finalment, el projecte es completarà amb l´edició de l´obra l´any 2019.