Dels moniatos de posguerra a Europa

Cent anys de cooperativisme. Un segle de treballs, a voltes en temps difícils, en la construcció un model professional de cooperativa que, des dels magatzems situats al Camí de la Foia, ha anat adaptant-se al llarg d'aquests cent anys als diferents cultius que han predominat al camp d'Albal, com ara les hortalisses, els cereals de regadiu (blat i dacsa), les creïlles, els moniatos tan cotitzats en la postguerra, els cítrics que s´exportaven a Europa durant l´època daurada de la cooperativa -entre 1960 i 1990-, i més recentment el caqui i el kiwi. Una labor que continua avui a pesar de les dificultats de l'agricultura valenciana. Un treball que s'ha vist també reforçat per la gestió creditícia de la Caixa Rural, una banca de proximitat on la comunitat d'origen, Albal, està present en totes les seues accions.

L'Agrícola Sagrat Cor de Jesús i la Caixa Rural segueixen actives i mantenint vius els principis del cooperativisme solidari, una força motriu que, com afirma Francesc Martínez, uneix activitat productiva i justícia social. Un projecte d'ajuda mútua i equitativa amb cent anys d'història que es manté viu.