El festival de titelles de Sagunt obri la seua 25 edició amb «Kiti Kraft» de Bambalina Teatre

El Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt va acollir ahir i també durant el dia de hui la 25a edició del Festival de Titelles que per estes dates nadalenques sempre organitza la regidoria de Cultura de la capital del Camp de Morvedre. I ho fa amb dos espectacles de titelles pensats per al gaudi dels més menuts, en valencià i amb un preu d'entrada de tres euros.

La primera obra, que ja es va poder vore ahir per la vesprada, és «Kiti Kraft», produïda per Bambalina Teatre i dirigida per Jaume Policarpo. L´obra és un poema visual compost en imatges de gran riquesa plàstica que discorre per la vida d'una titella que estima la música i el cant. Combina titelles, música, jocs d'ombres xineses? de la mà d'un grup de professionals que unixen teatre de titelles, animació, teatre d'imatge i nous llenguatges escènics.

Hui, dimecres 27 de desembre i també a les 18.00 h, és el torn de «El soldadet de plom», un clàssic que esta vegada ve de la mà de Festuc Teatre i amb Eudard Muntada i Pere Pàmpols en la direcció. Ningú ha vist, ni veurà un soldadet tan valent, expliquen des de Festuc Teatre. Amb una sola cama és capaç de donar la volta al món en un vaixell de paper, desafiant enormes rates i enfrontant-se a grans perills marins; i tot per amor, per poder tornar a veure a aquella ballarina de paper que un dia li va robar el cor.

També durant el nou any

El XXV Festival de Titelles continua l'any nou, esta vegada en la Casa Municipal de Cultura al Port de Sagunt. Nebel Teatre presentarà «Els músics de Bremen» el dia 3 i, el 4 de gener, serà el torn de «La gallina dels ous d´or», produïda per Zoom Zoom Teatre.

Per a comprar les entrades, com sempre, els interessats poden fer-ho en el portal servientradas, en el telèfon 902 010 284 o en taquilla el mateix dia de la funció una hora abans del començament de l'espectacle.