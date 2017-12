La Sala Russafa acomiada el 2017

La Sala Russafa oferix esta setmana dos propostes teatrals per a xiquets i adults en les quals la música i l´humor servixen per a baixar el teló el 2017. En la programació familiar s´estrena «El viatge d´Alícia», la nova producció d´Arden, companyia valenciana resident i impulsora del Centre Cultural de Russafa. El nou espectacle, recomanat per a espectadors a partir de 5 anys, amb funcions en valencià del 26 al 30 de desembre i en castellà del 2 a l´6 gener (excepte el 5 de gener).

Enriquida per versions en directe de grans clàssics de The Beatles, grans seguidors de Lewis Carroll, es desenvolupa esta aventura escrita i dirigida per Chema Cardeña en la que una xiqueta troba un exemplar cremat d´«Alícia en el País de les Meravelles» i no tindrà més remei que guiar a alguns dels personatges del llibre, orfes i desorientats per la desaparició de diversos passatges del conte.

Amb la novela original de fons i un to divertit, s´anira inventant nous paisatges per a anar completant una història que actualitza el conte clàssic, amb temes contemporanis com el bulling, l´adicció a les noves tecnologies o la identitat de génere dels menuts.

Andrea Jara, Diego Monzón y Juanki Fernández, amb la col·laboració especial d´Iria Márquez, donen vida a diversos personatges, utilitzant marionetes i canvis d´identitat. També són responsables de la música en directe d´una proposta carregada de valors, però també de fantasia i diversió.

Pel que fa a les propostes per a adults, Sala Russafa celebra la seua tercera nit de cap d'any consecutiva amb el públic. Enguany, la protagonista de la funció especial de finalització d'any és La Revelación: Nueva Nuncajamás, la nova co-producció del teatre amb Cremen que suposa una seqüela de Viaje a Nuncajamás, la comèdia musical amb la qual van posar el tancament a la Triologia dels contes polítics, àcides comèdies basades en clàssics de la literatura infantil que oferixen una mirada gens innocent sobre el context sociopolític. El ´maduret´ Peter Pa que tornava a Nuncajamás, país del que havia escapat per a poder créixer, rep ara una nova trucada d'auxili de l'estat, que s'enfronta al desafiament independentista d'una de les seues regions, governada per Wendy. Fent un repàs als esdeveniments polítics, sorgix inevitablement la comèdia en una peça disbauxada, que estableix paral·lelismes amb els successos que han protagonitzat la vida espanyola.