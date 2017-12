La Fira Valenciana de la Música, millor festival de l'any de Castelló

La cinquena edició de la Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend ha sigut elegida millor festival de l'any per un jurat d'experts musicals. Així ho ha anunciat la publicació nomepierdoniuna, portal de referència de l'escena musical castellonenca. Com cada any des del 2010, aquesta pàgina ha confeccionat un rànquing amb els millors llançaments, concerts i festivals amb els vots de periodistes, promotors, melòmans i artistes lligats a l'escena cultural de La Plana.

Segons aquests especialistes, el Trovam – Pro Weekend que es va celebrar del 9 al 12 de novembre va ser el millor festival de música de Castelló de l'any que ara acaba. D'aquesta manera, la Fira Valenciana de la Música figura per davant del Benicàssim Blues Festival, del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), del Rototom Sunsplash i del Bestialc de l'Alcora. A més, l'actuació de Niña Coyote eta Chico Tornado a la Sala de Cambra de l'Auditori de Castelló s'ha enfilat fins a la primera posició en la categoria de millor directe en festivals. El duet basc s'ha imposat a Red Hot Chili Peppers (del FIB) i Mr. Sipp (del Benicàssim Blues Festival). Així mateix, tres espectacles més de la Fira es troben en aquest rànquing. Es tracta dels concerts que oferiren en la Sala Simfònica de l'Auditori els cantants Jorge Drexler (en la sisena posició) i Enric Montefusco (en la dotzena), mentre que el recital de Maria Arnal i Marcel Bagés al Teatre Principal de Castelló ocupa la trenta-quatrena posició.

Per últim, s'ha de destacar que alguns dels artistes que formaren part del Trovam han vist reconegut el seu treball. Per exemple, els llançaments de deBigote (Telescopia), Skizophonic (Video Rock) i La Ranamanca (Demente libre) es troben entre els quinze millors discos castellonencs de l´any. D'altra banda, Nadia Sheikh, Skizophonic, deBigote i Arte Pop han aconseguit col·locar les seues composicions entre les millors cançons del 2017. Finalment, el jurat ha reconegut els vídeos de Nadia Sheikh («Flip the Coin») i La Ranamanca («Cuando estábamos bien») entre els millors d'enguany.