L'home dels nassos i altres monstres

Heu anat alguna volta a buscar l´home dels nassos? És una presència de l´imaginari fantàstic dels valencians que només s´hi deixa veure un sol dia, en Cap d´Any. Segons la creença popular, té tants nassos com dies resten a l´any. A més a més, està dotat del do de la ubiquïtat, es fa present alhora, per llocs ben dispars. Sempre, això sí, seguint un ritual ancestral, prop de fondes, pensions, hotels, estacions o lloc de pas de viatgers. La iconografia popular no ens en dóna massa detalls. Hi ha qui l´ha vist amb maleta, amb gavardina o amb barret d´ales.

Allò inqüestionable és el costum d´enviar els infants, l´últim dia de l´any, a buscar l´home dels nassos. A Gandia i a Ontinyent, dos localitats on la creença encara es manté viva, s´hi organitza una festa per anar a buscar-lo. A Ontinyent, l´animadora és la contacontes Almudena Francés, amb l´inestimable col·laboració del cantant Dani Miquel. A més de la Safor i la Costera, la creença de l´home dels nassos s´estén per terres de Castelló. Potser, per influència de la gran festa que celebren a Tarragona, Catalunya i les Illes Balears.

Siga com siga, l´home dels nassos, o el seu cosí, l´home de les orelles, com l´anomenen a Cocentaina, és un supervivent, un referent cultural. Temps era temps devia estendre´s arreu del nostre domini cultural i, ara com ara, ha quedat reduït a algunes contrades del País Valencià. Una festa que faríem bé de reviscolar i de popularitzar.

Cap d´any és un costum pagà, adaptat pels romans, i després, pels cristians. L´any començava a les Calendes de març, és a dir, amb el cicle natural de la primavera. Juli Cèsar va voler canviar el calendari, per un de més pràctic i exacte, i el primer dia de l´any es traslladà a les Calendes de gener. I amb ell, tota la força dels rituals pagans, a què la gent estava acostumada. El dia del déu selvàtic va rebre el nom de Sant Silvestre, per als cristians. Baratà el nom però conservà el caràcter festiu i desgavellat, de bacanal, de menjar, beure i no creure. L´home dels nassos emparenta directament amb el paganisme, amb Janus, el déu de la porta (janua, en llatí, d'on ve januarius, gener). Janus era el déu de les dues cares. Una d'ancià, l'any Vell, que mira el passat i tanca l'any amb una clau; i una altra de jove, que mira el futur i brinda amb una copa per cridar la sort.

L´home dels nassos no és l´única criatura fantàstica de la cultura popular lligada a una data. N´existeixen d´altres, que trobem de forma cíclica, al llarg del calendari festiu, sobretot, els anomenats «dies de llum», aquells dies en què hi havia costum d´encendre ciris o «palometes» per recordar els traspassats. Per exemple, fa poc va ser Santa Llúcia, el 12 de desembre. A més de ser la data en què el dia comença a fer-se més llarg («Per Santa Llúcia, creix el dia un pas de puça»), perdura el costum d´encendre llums per recordar les animetes del Purgatori, a fi de guiar les ànimes que s´han quedat a la terra fins al cel. Tots Sants i Cap d´Any també són dies de llum, en què les criatures fantàstiques tenen més força que mai. Bruixes, donyets, miules i cuques feres de tota classe es fan visibles i trobadores. Per no esmentar la Nit de Sant Joan, la més màgica del calendari pagà, en què s´hi apareixen les encantades, els gegants guardians de tresors i fins i tot, els dracs de les llegendes.

Si voleu conèixer amb profunditat la riquesa de l´imaginari fantàstic valencià, vos faré tres recomanacions: la primera, el vídeo «Monstruari», elaborat pels alumnes de disseny de l´IES Lluís Vives de Valencià, que trobareu fàcilment penjat a les xarxes, un repàs exhaustiu i divertidíssim dels nostres monstres, vistos per joves. En segon lloc, un clàssic, el conte il·lustrat La Maria no té por. Llibre dels espantacriatures valencians (Andana Edicions), un èxit de vendes que ja forma part del món màgic dels nostres infants. I en tercer lloc, l´obra teatral sobre els monstres valencians que representa la companyia teatral Disparatario, basada, precisament, en La Maria no té por. Tant l´obra teatral, de gira per Nadal en festivals com «Feretes i Cançonetes», o la «Cercavila dels espantacriatures», són una delícia.

Gràcies a iniciatives com les anteriors, els personatges de l´imaginari popular valencià, el Butoni, el Banyeta, la Quarantamaula, la bruixa Pinta, la Bubota, l´Encantada, els Gambosins o l´home dels nassos tornen a ser coneguts i, sobretot, recuperen una imatge, cara i ulls. Ara, els podreu reconèixer, si el dia de cap d´any, per exemple, escolteu allò de «Vés a buscar l´home dels nassos».