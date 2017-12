El Carme trau «l'artilleria cultural» per Nadal

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha dissenyat una programació especial amb motiu de les festes nadalenques. Els visitants que s'acosten aquests dies al Centre del Carme Cultura Contemporània de València trobaran un conjunt de tallers adaptats per a cada franja d'edat, a més de sis exposicions, tot açò amb entrada gratuïta.

La mostra «I Posquin you», situada en la planta baixa, al costat del claustre gòtic, reuneix fins al 31 de desembre més de 3.200 obres de 243 artistes. Amb diferents estils i tècniques, les peces segueixen el format comú: 7'5 x 7'5 cm dels pósit més quotidians.

Així mateix, fins al 7 de gener, es pot visitar l'exposició «València Capital Animal», en les sales Ferreres i Goerlich. Composta per més de 800 obres de 148 artistes, la mostra representa la «major trobada que s'ha realitzat a València en defensa dels animals».

A més, fins a la primera setmana de gener, es pot veure «Arcana Imperii» en la sala temporal 2B, una exhibició que indaga en una aproximació de l'art a la política no com a element de representació, sinó com una mirada crítica cap a les estructures o l'Administració de l'Estat.

«Arcana Imperii» està composta per les obres dels artistes Efrén Álvarez, Núria Güell, Javier Peñafiel, Ignasi Prat, Blau Blaseotto, Ella Littwitz, Regina de Miguel, Jonas Staal, Katarina Zdjelar i Lluc Mayol i el col·lectiu Catxirulo Lab.

D'altra banda, la sala temporal 2A mostra el treball de l'artista alacantí Pablo Bellot. «Actes de Comunicació» reuneix diverses instal·lacions que giren entorn de la incapacitat de comunicar de l'individu contemporani. La mostra es completa amb la instal·lació «Açò no és una pedra. És una idea», realitzada per col·lectius amb diversitat funcional.

La Sala Refetor exhibeix fins al 21 de gener «80 anys per la defensa de la Cultura», un homenatge al segon Congrés d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura que va reunir a desenes de narradors, poetes i assagistes en 1937.

Per la seua banda, fins al 18 de febrer, la Sala Carlos Pérez mostra el tercer moment del projecte «Reinventar el possible / Accionar l'imaginable», comissariat per Juan Luis Toboso. La mostra «Constel-lacions d'un tot infinit»reuneix els treballs de Pepa López Poquet, David Ferrando Giraut i Vicente Tirat de l'Olmo.

A més, el Centre del Carme ofereix a partir d'aquest dimarts i fins al 7 de gener ofereix diferents tallers per a totes les edats, sense necessitat de reserva prèvia. En el context del projecte «Finestral a la ciutadania» de l'associació cívica El Finestral, que acull la Sala Contraforts, aquest dimecres tindrà lloc la proposta teatral «Maridatge. Soliloquios teatrals amb vi», de Pilar Roquina, un passeig per les obres de Shakespeare parant a «degustar» alguns dels seus millors soliloquios femenins.

Dirigit a xiquets de cinc a 14 anys, els dies 28 de desembre, 2 i 3 de gener s'oferiran els tallers especials «Llums de paper», «Phylum Fantasticum big format», (realitzat amb figures de cartó) i «Arquitectures de paper», amb la col·laboració del col·lectiu Arquilecturas.

A més, el pròxim 4 de gener torna al Centre del Carme el taller «Mus'n' Babies» en l'exposició «València Capital Animal». Amb la col·laboració d'UTEM Escola de Música, es proposa una visita en la qual els bebès de 0-3 anys, acompanyats pels seus pares, poden gaudir, mitjançant la música, d'una experiència «singular».

També el 4 de gener, en el context del projecte «Finestral a la ciutadania», s'oferirà el taller de dansa «La volta al món en 80 anys», de la companyia La Casa Amarilla. La programació educativa del Centre del Carme es completa amb les seues visites guiades, de dimarts a dijous, a més de l'espai permanent d'experimentació per a bebès, el Espai de Telles.

Aplega el «Tenderete»

D'altra banda, els dies 4 i 5 de gener, el Centre del Carme serà seu de la 15ª edició de Tenderete, festival d'autoedició gràfica i sonora. Al llarg de dos dies, els projectes procedents de diferents racons es reuniran al voltant de xarrades, concerts, exposicions, tallers i una fira de publicacions.

Tenderete és la festa dels 'fanzines' però també és un lloc de trobada per a la petita edició, l'art gràfic, el dibuix, els còmics i els llibres rars.