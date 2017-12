El MuVIM prepara tallers i visites guiades per a acomiadar 2017

El MuVIM ha preparat una intensa programació de tallers, concerts, espectacles i visites guiades per a tots els públics: dels més menuts als més grans. Fins al 7 de gener hi hauran tallers, concerts, visites guiades, espectacles infantils i un llarg etcètera d'activitats que no et pots perdre ni pots fer perdre als més menuts. Totes les activitats, a més, són gratuïtes.

Per fer més agradable l´espera dels Reis, els xiquets seran benvinguts al MuVIM la segona setmana de Nadal. El museu ha preparat visites guiades i activitats especialment concebudes per als més menuts—de dos hores de duració— els dies 3 i 4 (dos sessions: 12 i 18 hores) i el 5 de gener (12 hores). És necessaria reserva prèvia.

En «Pioners de l´animació valenciana» els menuts descobriran la prehistòria del cinema de dibuixos que tant els agrada. En la Maqueta del vestíbul del museu podran vore la seua ciutat en 3D i conéixer-la millor. I amb la rèplica de la Impremta original de Gutenberg voran en directe com es feien els primers llibres impressos de la història.

Per últim, el diumenge 7 de gener el grup +Percusión realitzarà un concert didàctic «Toca´m un conte» en que es barrejaran els contes infantils més populars que tots coneixem amb música de percussió.

Per al públic adult, s'han concertat diversos espectacles i visites guiades per a les diferents exposicions del museu. Els dies per a fer la visita guiada a l´exposició «Les imatges del poder» son: diumenge 31 de desembre i diumenge 7 de gener a les 18 hores a la Sala Alfons Roig. El grup es conformarà per ordre d´arribada. Les visites guiades a la «Maqueta de la València del Pare Tosca», tindran lloc el 31 de desembre i el 7 de gener a les 12.30 hores en la Sala Alfons Roig.

A més, hui, dissabte 30 de desembre a les 10 hores, es podrà contemplar la impremta de Gutenberg en funcionament amb les impressions en directe de diferents textos i documentos de la cultura valenciana. Hui també tindrà lloc un dels tallers per a adults més esperants: «Caves valencians», amb reserva prèvia.