Irlanda: El paradís dels últims Jedi

L'espectacular paisatge de la Ruta Costanera de l'Atlàntic d'Irlanda ha sorprés i molt al públic des del llançament d' «Star Wars: Els Últims Jedi» on, asseguts en la foscor de la sala del cinema, han vist passar per davant dels seus ulls paratges meravellosos de mil colors. Este impressionant paisatge, anomenat Ahch-To en la pel·lícula, és on es va rodar l'última entrega de la sèrie d'èxit de taquilla estos Nadals.

Fa pocs dies es va llançar un nou vídeo sobre la filmació on es podia vore com el propi actor Mark Hamill, entre molts altres, descrivia la bellesa d'Irlanda i la seua experiència en el país. «És com un món de conte de fades... simplement no pots creure el que veus», explica. El director dels Últims Jedi, Rian Johnson també recorda per la seua banda que «una gran part de la pel·lícula té lloc en l'Illa de Luke, que és Skellig Michael, una xicoteta illa deshabitada».

El rodatge de «Star Wars: Els Últims Jedi» en Skellig Michael va tindre lloc en només dos dies en 2015 abans de traslladar-se a terra ferma. Rian explica que este fet, haver de rodar amb tanta rapidessa, es deu a que «esta illa és Patrimoni de la Unesco, un santuari d'aus i només vam poder anar allí dos dies. Per tant gravem la majoria de les escenes en la costa oest del sud d'Irlanda, perquè esta zona té similars característiques pel que fa a bellesa i paisatge».



De Cork a Donegan

Per a continuar gravant a Irlanda, l'equip va tornar l'any 2016 i van construir al llarg i ample de la coneguda Ruta Costanera de l'Atlàntic rèpliques de barraques 'rusc' del Segle VI de Skellig Michael. Les localitzacions que es es van triar en la Ruta Costanera de l'Atlàntic d'Irlanda -per si algún amant de la nissaga vol anar- comprén llocs claus dels Comtats de Cork, Kerry, Clare i Donegal, els grans triats per a representar el planeta Ahch-to.



Un èxit mundial

L'últim episodi de la popular saga «Star Wars» ha superat els 1.000 milions de dòlars de recaptació a escala mundial en la seua tercera setmana en les pantalles, segons va anunciar el passat diumenge un portaveu de Disney. Cal recordar que l'estrena de la pel·lícula a Espanya va ser la millor apertura de l'any recaptant 6,3 milions d'euros el seu primer cap de setmana.