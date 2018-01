El llegat britànic de la història de Menorca

Tota terra amaga darrere segles d'històries, batalles i conteses. L'illa de Menorca no és una excepció. Una destinació on la cultura es veu marcada per la influència britànica, que va deixar les seues petjades amb nombroses paraules d'origen anglés incorporades a la llengua local, estils arquitectònics encara presents, records gastronòmics, danses i jocs infantils, entre molts altres aspectes.

?Menorca també ha heretat les fortificacions, construïdes pels britànics per a protegir l'illa dels constants atacs pirates que assolaven el Mediterrani durant l'Època Medieval.

?Ja siga a peu, fent senderisme, running, bicicleta o a cavall, residents i turistes poden descobrir la història del passat menorquí a través de la «Ruta Britànica i Fortificada de Menorca». Un itinerari que atresora simbòlics llocs que encara avui es conserven en bon estat oferint una àmplia visió sobre la cultura i la vida en l'illa segles arrere.

?Durant el segle XVIII, Menorca es va incorporar a la Corona anglesa i, des de llavors, ha guardat una forta influència britànica en molts dels seus aspectes culturals, així com en els seus enclavaments, estils arquitectònics, gastronomia i fins i tot paraules, que han passat a formar part de la llengua menorquina com bòtil de Bottle (botella). Així doncs, encara pot observar-se com algunes cases de l'illa conserven els miradors (balconades envidrades anomenats boinders, probablement de l'anglés bow window) o les finestres amb tancament de guillotina. Productes tan arrelats a Menorca com la ginebra, fabricada pels artesans de Maó, també tenen el seu origen en els anglesos.

?Entre els espais que conserven tota la tradició i estil britànic destaquen: Fort Marlborough, va ser construït pels britànics entre 1720 i 1726 i protegia el port de Maó; l'Illa del Rei, va ser un hospital militar durant el segle XVIII; el Camí d'en Kane; o la Seu del Govern Militar.

Una illa protegida durant segles

Menorca es va convertir, per la seua situació geogràfica, en un blanc clar en les contínues invasions pirates al Mediterrani durant l'Època Medieval. Els propietaris rurals van començar construint torres per a protegir a la població. Anys després, durant el segle XVI, Menorca també es va veure embolicada en un conflicte entre Imperi espanyol i l'otomà, la qual cosa va donar lloc a la construcció de talaies i torres d'avís marítim. Ja durant l'etapa de domini britànic, ja es van construir importants fortificacions per a protegir-se de l'enemic. La majoria d'estes construccions es conserven en bon estat com les Muralles, la Torre d'en Quart, la Torre de la Princesa i Lazareto.