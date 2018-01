Brecon Beacons, el racó gal·lés que este estiu viatjarà a l'època juràssica

El 22 de juny els dinosaures tornaran a reviure als cinemes de la mà de «Jurassic World 2. El reino caído». Per a esta pel·lícula dirigida per José Antonio Bayona ha fugit en algunes escenes del paisatge que li oferia les illes de Hawaii, com a totes les versions anteriors, i esta vegada viatja fins a Europa. Concretament al Regne Unit. Brecon Beacons és la localització escollida pel cineasta espanyol per a rodar part d´una pel·lícula que encisa al públic.

Es tracta d´una cadena muntanyosa a Gal·les que forma un parc natural, on a més de filmar la producció ´juràssica´ també es pot gaudir dels magnífics paisatges, dels xicotets pobles de la zona o de les diverses activitats que hi ha disponibles com senderisme, ciclisme de muntanya, passeig amb cavalls, escalada o esports d´aigua.

Entre els monuments que es poden visitar destaquen els castells. Gal·les acull alguns dels millors castells medievals supervivents d´Europa. A les Brecon Beacons, es troben les restes degradades del Castell de Carreg Cennen, que s´alça sobre un penya-segat de pedra calcària.

Com que el Parc Nacional està situat a prop de la frontera entre Gal·les i Anglaterra, s´ha produït una lluita territorial que deixen ruïnes magnífiques, com ara les de Brecon, Crickhowell, Llandovery i Tretower.

El Parc Nacional està ple de meravelloses reserves, boscos i pastures on es pot gaudir de les meravelles de la natura. Un dels llocs més populars per a un pícnic o un passeig suau en un entorn agradable i frondós és el parc rural Craig-y-Nos.

Un dels encantaments que té Brecon Beacons és el paisatje que deixen les seus cascades com a la vall de Neath, anomenada com la Waterfall Country. A més els visitants poden banyar-se o caminar darrere de la cortina d´aigua. I és que els recursos fluvials li donen vida a un parc natural amb més de 200 quilòmetres de rius y amb el llac natural més gran de Gal·les.

Respecte a les ciutats que es distribueixen al llarg de Brecon Beacons destaca l´arquitectura clàssica gal·lesa. Abergavenny, Brecon, Crickhowell, Hay-on-Wye, Llandovery i Talgarth són les poblacions més importants. A més del parc, es poden visitar museus i esglésies antigues.