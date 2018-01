Les «feretes» consoliden el seu lloc al Palau de la Música

El festival infantil «Feretes i Cançonetes» clausurà ahir la seua tercera edició al Palau de la Música amb actuacions musicals, tallers i jocs que ompliren l´auditori valencià durant tota la jornada. Al voltant de 6.000 persones acudiren durant dos dies a les activitats de la fira al Palau, que ha acollit les actuacions de grups com Txarango, El Diluvi, Allioli, la Petita Orquetra Peiotaire o Dani Miquel.

Ahir, li tocà el torn a grups com The Pengüins, VadeBo, la Cercavila de les Feres Valencianes, la Happy Band (Sedajazz), Ramonets, Nina Dinamita & Swing Milicia, Marcel el Marcià i Clara Andrés, que emplenaren amb les seues veus les instal·lacions de l´edifici.

Els pares també varen tindre la possibilitat de gaudir de les darreres novetats editorials en una fira dedicada al llibre infantil. Tampoc faltaren els jocs tradicionals valencians, els tallers de màscares i les activitats dedicades a introduir als més menuts al món de la música.