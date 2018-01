L'Escalante reivindica les formes de la natura

El Teatre Escalante inaugura la programació de 2018 amb una producció pròpia de dansa contemporània. Entre el 15 de gener i el 8 de febrer, la companyia OtraDanza pujarà a l'escenari de la Sala Russafa el seu nou espectacle, Pi, inspirat en «els codis secrets que amaga la naturalesa», com ja va avançar Levante-EMV.

En tots els seus treballs destinats a un públic familiar, la companyia OtraDanza sempre indaga en les grans preguntes i curiositats que el pensament humà no acaba de desxifrar. Per a la seua nova creació han triat el misteri de les matemàtiques.

PI és un espectacle per a cinc ballarins dirigits per la coreògrafa i ballarina Asun Noales. L´elenc està integrat per Salvador Rocher, Saray Huertas, Diana Huertas, Carmela García y Sebastián Rowinsky. En la seua coreografia, els cossos dels ballarins es tornen xicotetes criatures: insectes, centpeus, cucs? A través del real i l'imaginari, la creadora vol posar en valor «la importància de respectar tot el que ens envolta i no trencar l'ordre secret i màgic del nostre univers». L'obra és, en suma, una metàfora de l'admiració per la vida i per tot allò que ens envolta.

La mirada que es llança és una mena d'ullada microscòpica, que apunta als detalls que habitualment no veiem. La composició coreogràfica és inicialment senzilla i a poc a poc es va teixint i complicant. S'inspira en un treball de recerca corporal sobre la simetria, l'espill, l'espiral, els fractals, els dibuixos calidoscopis, la fragmentació, la coordinació i la simetria.

En PI hi ha una important presència de l'audiovisual. Els moviments i la dansa s'abrigallen amb projeccions que acompanyen en perfecta sincronia els ballarins i els elements escenogràfics. Els espectadors s'endinsen en aqueix univers màgic i nou ajudats per la combinació d'imatge real i sintètica, vídeo generatiu i ús de sensors, el resultat conjunt dels quals es projecta sobre l'espai escènic.



Una dècada d'èxits

L'estrena coincideix amb el desé aniversari d´OtraDanza. Des de la seua formació, la companyia il·licitana ha creat produccions pròpies aclamades, com Tierra, Da Capo i la trilogia composta per Back, Ara i Tattoo, i coproduccions per encàrrec, cas d´El Gran Banquete, amb el Teatre Chapí de Villena o Mater, junt al Festival Medieval d'Elx.

La formació dirigida per Asun Noales ha rebut diferents guardons i mencions. Entre altres, Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana i Recomanacions de la Xarxa Nacional de Teatres. Els seus treballs s'han presentat en festivals i espais de referència com Madrid en Danza, Danza Gijón, Dansa València o el Mercat de les Flors (Barcelona), Tanzmesse (Dusseldorf), Schrit_matcher (Aachen) o Harris Theater (Chicago).