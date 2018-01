L'art col·lonitza cinc municipis

La unitat de Promoció Cultural de la Diputació de València desenvoluparà durant el proper mes de març un projecte d´art urbà a càrrec de l´artista Gustavo Germano, que porta per títol «Absències i Distàncies». Aquesta iniciativa consisteix en un programa d´intervenció artística als carrers dels municipis de Chelva, Olocau, Marines, Potries i Beniarjó, tots ells amb un cens inferior als 2.000 habitants i que acrediten un elevat índex de despoblació. El mateix Gustavo Germano executarà aquestes actuacions artístiques «in situ» en cadascuna de les localitats participants, establint relacions i cooperacions entre l´artista i aquelles associacions culturals o artistes locals que hi desitgen afegir-se a la intervenció.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha assenyalat que aquesta iniciativa forma part de les línies estratègiques del seu departament per a «descentralitzar la cultura i fomentar la vida cultural als municipis valencians», en aquest cas mitjançant l´art urbà.

L´artista Gustavo Germano ha detallat que en cadascuna d´aquestes cinc localitats «es realitzaran un total de huit intervencions, les quals constituiran un relat coherent i harmònic que donarà sentit a un recorregut conjunt». Per poder materialitzar aquest projecte, al llarg dels darrers mesos s´ha procedit «a realitzar tasques de prospecció als diferents espais, tant de titularitat pública com privada, per valorar aquells llocs que presenten millors condicions per portar a terme les intervencions». Unes localitzacions en les que s´han tingut en compte aspectes com «les condicions de visibilitat i la seua idoneïtat per poder conformar un circuit que estimule el visitant i convide al passeig».

«Absències i distàncies» és un projecte fotogràfic que tracta de visibilitzar el drama dels desapareguts en períodes de la història recent sota la influència de règims dictatorials o no democràtics. Persegueix denunciar danys socials derivats de sistemes amb absència de democràcia i/o de falta de garanties democràtiques. El projecte també pretén reforçar els treballs de recuperació de la «Memòria històrica» de l´Estat espanyol i d´Iberoamèrica, així com fomentar l´esperit crític de la ciutadania i treballar en favor de les garanties i acompliments del drets humans en la societat actual.

Fotografies en gran format

L´artista Gustavo Germano treballa amb fotografies de gran format, les quals seran ubicades en llocs visibles de cadascuna de les cincs localitats participants. El treball es desenvoluparà al llarg d´entre dos i tres jornades, i posteriorment hi haurà una presentació i debat envers els objectius socials del projecte.

Cada municipi albergarà un relat expositiu en si mateix i, alhora, formarà part d'un circuit expositiu amb els altres. Les fotografies, impreses sobre paper de cartelleria urbana i enganxades sobre els murs de diferents espais cedits per particulars o institucions, constituiran un format d'exposició que convidarà a recórrer els municipis en un exercici de memòria que es construeix a cada pas.