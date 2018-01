Els detectius prenen Les Arts

El Palau dels Arts Reina Sofia ofereix al gener la seua activitat educativa més popular, «Detectius en l'òpera», una iniciativa dins del Projecte Didàctic que té com a principal objectiu donar a conèixer als més joves el funcionament i estructura d'un teatre líric. El muntatge de «Detectius en l'òpera» és una producció dels Arts creada en col·laboració amb La Farsería. Estrenada en la temporada 2009-2010, és la primera producció que utilitza de manera simultània tots els espais escènics de l'edifici, tal i com ha especificat l´auditori valencià a un comunicat.

La visita dels més xicotets a l'edifici de Santiago Calatrava comença amb un enigma: el concertino de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, Anastasio Galottin, ha desaparegut i el detectiu Römer Just cerca el seu parador. Els assajos del pròxim concert estan a prop i sense ell no poden seguir avant.

Els xiquets hauran d'ajudar a l'investigador en la seua comesa. Per a sorpresa de tots, el concertino ha sigut segrestat; l'autor de semblant fechoría no és un altre que el violinista Gilberto Victorio, que vol fer-se amb el lloc de major jerarquia en la formació titular dels Arts.

Els més xicotets, de la mà del detectiu Just i guiats per una sèrie de pistes, coneixeran els diferents espais i sales dels Arts i, d'aquesta forma, aprendran el funcionament i necessitats d'un teatre d'òpera. L'activitat s'acompanya d'una guia didàctica perquè interioritzen els seus coneixements sobre l'edifici.

En total, Els Arts ha programat vuit sessions de caràcter educatiu del dimarts 9 al divendres 12 de gener. El diumenge 14 s'han establit dues funcions familiars, obertes al públic general, que tindran lloc a les 12 hores i a les 17 hores.

Entre les diferents iniciatives per als més xicotets es mantenen propostes gratuïtes com Mozart Nacht und Tag, amb més de 24 hores d'activitat per a festejar el cap de setmana del 27 i 28 de gener l'aniversari del geni de Salzburg.