Aprendre la natura en l'Hort de Trénor de Torrent

L´Ajuntament de Torrent ha presentat la programació mediambiental de tallers i activitats per al primer trimestre del 2018 de l´Hort de Trénor. L´estrena del programa va tindre lloc diumenge, amb el taller «Art en la naturalesa», una activitat on el públic infantil de la ciutat va conèixer a diferents artistes que han inspirat les seues obres dins de l´àmbit de la naturalesa.

Per a finalitzar la jornada es va realitzar un passeig i una ruta interpretativa de la vegetació de la joia botànica torrentina, en la qual es van descobrir i es van analitzar algunes de les plantes que posseix el parc. En la programació per a este trimestre, els xiquets i xiquetes coneixeran aspectes rellevants sobre el medi ambient o el canvi climàtic, al mateix temps que desenvolupen la seua habilitat creativa. Durant el mes de gener es tractaran els diferents aspectes de la importància del nostre ecosistema; tot açò mitjançant jocs com el Ressò-Trivial, consistent en una versió del conegut jugue de preguntes i respostes però, en este cas, amb qüestions relacionades amb el medi ambient.