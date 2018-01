L'Aula de Cinema de la Universitat de València torna amb cicles sobre la guerra en clau de comèdia i Frankenstein

L´Aula de Cinema de la Universitat de València reprén la seua activitat habitual en el Col·legi Major Rector Peset i el Palau de Cerveró. En el primer cas, els dimarts de gener es podrà vore un cicle dedicat al cinema que retrata la guerra des d´un punt de vista còmic. En el Palau de Cerveró, per la seua part, el protagonista serà el personatge de Frankenstein, acompanyant a l´exposició que es pot visitar en este centre cultural de la Universitat. Les sessions, com sempre, seran d´accés lliure i gratuït. Les pel·lícules s´exhibiran en versió original subtitulada i estaran precedides d´una breu presentació i seran comentades en el col·loqui posterior.

El cicle Humor en temps de guerra s´obri hui 9 de gener amb la projecció de «¿Qué hiciste en la guerra, papi?» (Blake Edwards, 1966), que s´apropa amb ironia a les aventures viscudes per un grup de soldats americans en la Itàlia rural durant la Segona Guerra Mundial, amb el xoc cultural com a protagonista. Per la seua part, el cicle dedicat a Frankestein tindrà lloc el proper dijous amb el curtmetratge «Frankenweenie» (Tim Burton, 1984), de Tim Burton i el llargmetratge «Re-Animator» (Stuart Gordon, 1985), clàssic del terror de sèrie B dels 80.