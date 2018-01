L'Institut Valencià de Cultura presenta a la Filmoteca una retrospectiva de Staub-Huillet

L´Institut Valencià de Cultura presenta a la Filmoteca el cicle «Fer la revolució és tornar a col·locar en el seu lloc coses molt antigues però oblidades», sobre la parella de cineastes francesos Jean-Marie Straub i Danièle Huillet, que s´inaugura amb la projecció el hui 9 de gener, a les 18 hores, del curtmetratge «Machorka-Muff» (1962) i del migmetratge «No reconciliados» (1964).

Jean-Marie Straub (1933) va conéixer Danièle Huillet (1936-2006) l´any 1954. Es van casar en 1959 i van treballar sempre units sota la signatura Straub-Huillet. La parella de cineastes és una referència fonamental en l´àmbit del cinema i de l´art contemporani des de començaments dels anys seixanta.

Còmplices distants d´una part de la ´nouvelle vague´ francesa (Rivette, Godard, Moullet) i perifèrics respecte al nou cinema alemany, Straub-Huillet fan les seues primeres pel·lícules entre Alemanya, Itàlia i França, la qual cosa caracteritza una filmografia rodada en tres països i llengües diferents. En este sentit, plantegen una reflexió sobre la història, la identitat i les fronteres europees. També s´apropien d´altres llenguatges artístics (drames, novel·les, músiques, partitures i pintures) de diferents moments històrics, que interpreten en el present com un esdeveniment crític.

En el cinema de Straub-Huillet, textos, obres i imatges formen part d´una seqüència que descriu una pedagogia revolucionària de la cultura i de la història al llarg del temps. Després de la defunció de Danièle Huillet en 2006, Jean-Marie Straub ha continuat treballant i defensant una poètica del cinema com a ruptura i revelació.

Vint-i-quatre films

Organitzat pel Museu Reina Sofia en col·laboració amb Filmoteca Espanyola i comissariat per Manuel Asín i Chema González, el cicle inclou quinze pel·lícules de Straub-Huillet, així com nou curtmetratges dirigits per Jean-Marie Straub, després de la defunció de la seua dona.

La retrospectiva, que podrà veure´s fins al 8 de febrer, s´inicia amb les dues primeres pel·lícules de la parella de cineastes: «Machorka-Muff» és un curtmetratge de 18 minuts, basat en un relat curt de Heinrich Böll sobre la falsa pau de la reconstrucció i el rearmament d´Alemanya; i «No reconciliados» és un dels títols més importants del cinema alemany dels últims cinquanta anys i se centra sobre tres generacions d´una família d´arquitectes que viuen els canvis socials i polítics d´Alemanya entre 1914 i 1954.