Senior i el Cor Brutal celebra el seu 10 aniversari al Teatre Principal

La formació valenciana Senior i El Cor Brutal celebrarà deu anys de trajectòria musical amb un concert molt especial. La cita serà el divendres 23 de març de 2018, al Teatre Principal de València. En aquesta ocasió, Miquel Àngel Landete (veu i guitarra), Endika Martín (veu, guitarra i teclats), Juanlu Tormo (veu i baix), Rafa Ferreiro (veu, bateria i percussions) i Gilberto Aubán (veu, teclats i percussions) estaran acompanyats per La Síndrome Lomax, reunió informal de cantants que va participar en la gravació de l´últim treball de la banda, Valenciana Vol. 1 (Malatesta Records, 2017).

El repertori de l´àlbum està format per versions de cançons popularitzades per Johnny Cash, Tom Waits, Cracker, The War on Drugs i Grupo de Expertos Solynieve, entre d´altres, adaptades i interpretades per Landete i un grapat d´artistes convidats que figuren entre els vocalistes més destacats de l´escena musical actual. Moltes d´estes veus no faltaran a la gran festa que es durà a terme al Teatre Principal, junt amb altres col·laboradors. Una veritable trobada artística que donarà a conéixer el llistat complet de participants dins d´unes setmanes.

D´altra banda, la celebració comptarà amb un revestiment a l´alçada de les circumstàncies. Així, el públic també podrà gaudir amb les projeccions, il·luminacions, escenografies i propostes d´arts escèniques pensades especialment per a l´ocasió. Per últim, l´espectacle serà enregistrat i publicat posteriorment en DVD per deixar testimoni d´una vetllada única i irrepetible.

La presència de Senior i El Cor Brutal al Teatre Principal de València servirà per obrir l´històric escenari del carrer de les Barques a propostes singulars de rock. Cal recordar que el recinte ja va acollir els concerts d´acomiadament d´Obrint Pas i, més recentment, d´Aspencat, l´homenatge a Al Tall i als 40 anys de "Tio Canya", així com la presentació d´Ultramar, últim disc de Maria del Mar Bonet. Amb este espectacle, el recinte valencià continua la línia de programació musical amb caràcter singular. Les entrades ja es poden adquirir al portal www.entradas.com. Els preus oscil·len entre 15€ (segon pis), 18€ (primer pis) i 22€ (pati i llotges principals), més despeses de gestió.