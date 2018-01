Una joventut de sèrie a Vilamarxant

La Casa de Joventut de Vilamarxant va estrenar ahir un projecte realitzat per aquells adolescents que participen a les seues activitats i tallers. Els alumnes del grup de teatre van obrir un serial de capítols d´una websèrie titulada ´La última función´. Es tracta d´una producció en la qual es relata una història ocorreguda en la mateixa instal·lació municipal.

?Els capítols són de curta durada –entre 5 i 10 minuts– i són gravats en una mateixa vesprada. Amb una trama típica juvenil –relacions, amistats, desamors...– cada capítol se centra en una obra de teatre clàssica. En el cas del primer episodi, es va desenvolupar amb ´Romeo i Julieta´ com a base.

?A diferència de l´any passat, on l´habitual era representar una obra a final de curs, per a esta campanya el professor de teatre tenia majors problemes d´agenda pel que «va sorgir esta idea», conta Ester Clemente, coordinadora de Casa Joventut de Vilamarxant. «A ells i elles els agrada i els motiva més este tipus de treballs que els tradicionals amb molts assajos i una obra final» comenta la responsable dels tallers. «Com lligen el guió i graven en una vesprada, encara que repetim moltes vegades, se´ls fa més amé», assenyala Clemente.

?Així mateix, «els alumnes són els encarregats d´editar cada capítol, la qual cosa els permet ser partícips del desenvolupament del projecte, i els encanta. A més, cada episodi ho difonem, promocionem i editem per les xarxes socials i YouTube pel que els agrada eixir per estos canals com a la resta de joves», continua la coordinadora vilamarxantera.

Un tràiler misteriós

L´enginy d´estos nous actors i actrius no es deté solament en els capítols. «Van tenir la idea de fer un tràiler però sense desvelar gens, tan sols els noms dels participants i el títol de la websèrie», va indicar Ester Clemente. «Vam difondre el tràiler per les xarxes i per whatsapp, estem esperant la resposta», comenta la coordinadora de Casa de Joventut. Mentrestant «segur que seguirem gravant» conclou Clement sobre una webserie on cada episodi nou eixirà cada dues setmanes. La producció la dirigeix Adrián Quiles.

La Casa de Joventut de Vilamarxant és un espai creat el maig de 2016 on els joves del municipi d´entre 12 i 17 anys poden gaudir de tallers i activitats per exemple de ball o cuina. També realitzen el programa Tele-Inquiets o organitzen la Vila Nit, una nit d´oci per als més joves. A més, també realitzen acampades amb altres membres de la Federació Valenciana de Cases de Joventut.