Paco Muñoz, l'homenot valencià

El 2018 ofereix un fum d´oportunitats per a encetar projectes i descobrir iniciatives. També és moment per a tornar el deute a les personalitats valencianes que han treballat per a fer real la cultura durant la seua trajectòria professional. A pesar del ja consolidat camí de l´autonomia valenciana, encara queden figures que resten per reconéixer íntegrament. Entre elles, de manera incomprensible, es troba Paco Muñoz. Una veu referent d´infants i de la identitat col·lectiva dels valencians i de les valencianes.

Precisament en estos dies Paco Muñoz acaba de fer 79 anys. És tot un goig que el públic valencià puga gaudir amb actuacions de qui durant tants anys ha recorregut pobles i ciutats. Quasi 45 anys de camí han donat per a molt. Sens dubte per al treball dur, el desànim i instants complexos. Però en el seu cas també per a la superació, la reinvenció diària i la constància. Davant les incomprensions que genera la música, es va crear la seua discogràfica. Un projecte que li va permetre no sols anar més enllà sinó obrir el pas i apadrinar veus.

A més del cantant que ha caminat, està el referent de moltes generacions. El capellà, mecànic o mestre va deixar-ho tot per la música i per comunicar-la al poble. Per damunt de la seua privilegiada veu, sabé transmetre llum a tot allò que era identitat, d´una manera normal i quotidiana. No va nàixer per a crear estridències sinó per a fer camí. Ha estat eixe fanal que ha omplit de vida a allò que semblava apagat. Al Camp de Morvedre, i concretament a Estivella i en l´associació cultural Arrels, així ho entengueren, com a altres institucions privades valencianes. Eixe és el motiu pel qual va ser nomenat Soci d´Honor, un dels importants títols honorífics de l´entitat. Precisament, en este periòdic, el president d´Arrels, Santiago Mateu, escrivia fa un temps que era «l´autèntic far, que en la foscor i en el fred, ens va guiar perquè no ens oblidàrem del camí a seguir, del nostre horitzó, de la nostra Ítaca». Unes paraules que de segur subscriu l´anterior president, i un dels seus més destacats amics en la comarca, Francesc Mateu.

Paco Muñoz no sols ha estat el cantant de la Nova Cançó, el productor o el recuperador de la identitat. Ha sigut per a molts i per a moltes un referent en la seua vida personal. Entre les experiències íntimes de qui escriu, està el que la seua filla anomenara el radiocasset d´aleshores amb el nom de Paco. També el fet d´haver rebut en directe la seu felicitació més sincera, en lliurar-li el Premi Arrels 2008.

Els mèrits de Paco Muñoz mereixen un reconeixement i un guardó oficial del Consell. Sortosament el Teatre Principal del Cap i Casal el rebrà el mes de març, com a colofó del que serà la seua última gira. Estarà presentat per l´estimada periodista Amàlia Garrigós. Un acte que serà possible, és clar, gràcies a la intervenció de les institucions. Però no és prou per a retre la justícia que es mereix, a este ciutadà que viu a Real acompanyat de la seua extraordinària companya Pepa.

En definitiva, Paco Muñoz suposa més que un cantant o una veu que ha parlat de la identitat. És un referent que va donar llum en la foscor. Per tant que s´ha dit, i pel que queda per escriure, el deute amb ell no pot quedar més temps pendent. La paraula està en mans de la Generalitat. L´homenot Paco Muñoz mereix ser brillantment il·luminat per a tornar-li la claror que durant tant de temps ha oferit al poble valencià.