Cultura i sostenibilitat: un pacte necessari?

La relació entre la cultura i el desenvolupament sostenible estarà en breu a a debat a València amb la segona edició de les jornades Sostenibilitat i Institucions Culturals que se celebraran els dies 25 i 26 de gener a l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. La trobada té per lema «Impulsant una cultura sostenible» i el seu objectiu final és analitzar l'impacte en l'àmbit cultural de l'Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per l'Organització de Nacions Unides (ONU) en 2015. Esta activitat ha sigut coorganitzada per la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), la Càtedra Unesco d'Estudis per al Desenvolupament (UV) i la Generalitat Valenciana.

Posar fi a la pobresa en tots els seus aspectes, acabar amb la fam, assegurar l'accés a la salut i a l'educació, aconseguir la igualtat de gènere i promoure el consum d'energia assequible i no contaminant són alguns dels dèsset Objectius de Desenvolupament Sostenible que contempla l'Agenda 2030 de l'ONU. Va ser al mes de setembre del 2015 quan més de 150 caps d'Estat i de Govern es van comprometre a implementar eixes fites en el termini d'una dècada i mitja. Dos anys després de l'aprovació de l'esmentat document a la Cimera del Desenvolupament Sostenible de Nova York, la ciutat de València examinarà les seues implicacions per al sector cultural.

Representants institucionals, acadèmics, professors universitaris, responsables de grans centres museístics, membres d'organitzacions de la societat civil i artistes protagonitzaran conferències i taules rodones per a sensibilitzar els agents culturals sobre la importància dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. A més, es posarà l'accent en el paper decisiu de la cultura com a eina de canvi i transmissió de valors.

Entre les personalitats que intervindran durant les jornades s'ha de destacar a Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, a Miguel Ángel Moratinos, president de REDS i ministre d'Exteriors i Cooperació entre els anys 2004 i 2008, i a Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. Tots tres donaran la benvinguda als assistents. D'altra banda, en les taules rodones participaran, entre altres persones, José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana; Pepa Octavio de Toledo, responsable de Patrocini i Mecenatge del Museu Nacional Thyssen-Bornemisza; Isabelle Le Galo, directora-gerent de la Fundació Daniel i Nina Carasso a Espanya; i l'artista multidisciplinar Hugo Martínez-Tormo.

La trobada inclourà conferències sobre la Cultura i els Objectius de Desenvolupament Sostenible a càrrec d'Alfons Martinell, de la Universitat de Girona. Així mateix, Francis Runacres, director d'Empresa i Innovació de l'Arts Council England, dissertarà sobre les pràctiques desenvolupades al Regne Unit en favor d'un sector cultural més sostenible. Per la seua part, Blanca de la Torre, comissària d'art independent, farà una aproximació ecoestètica a la qüestió, abordant els relats artístics i l'ecologia.

Sessions pràctiques

L'esdeveniment es completarà amb dos sessions pràctiques. En primer lloc, Ximo Revert, responsable de l'Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València, impartirà el taller ´Ciutat ODS´, un recorregut guiat per la capital del Túria per a interpretar el patrimoni cultural a través dels Objectius de Sostenibilitat. D'altra banda, membres de l'organització britànica Julie's Bicycle tractaran els desafiaments de la sostenibilitat en la gestió cultural i en la pràctica artística en sessions amb grups reduïts.

Les jornades estan dirigides a professionals del sector cultural; tècnics d'institucions públiques; alumnes i professors de gestió cultural i disciplines relacionades; i a totes aquelles persones interessades en una pràctica cultural més sostenible. La inscripció estarà oberta fins al pròxim divendres, 19 de gener. El seu preu és de 48€ per a estudiants de la Universitat de València i d'altres centres universitaris i de 60€ per al públic general.