Lamba edita un conte per a previndre i treballar els casos d'assetjament en edats primerenques

La coordinadora general de Lambda, Fani Boronat; junt amb la diputada d'Igualtat, Joventut i Esports, Isabel García; presentarà demà a les 19 hores al MUVIM el conte «El Viatge de Flop» un relat que aborda la diversitat en la infància per a prevenir i treballar els casos d'assetjament escolar en edats primerenques.Este conte narra el viatge interestel·lar de Flop, una boleta verda que no és ni xica ni xic i que viu en un planeta totalment verd anomenat Menta. Flop, en la seu «Missió Tripulada de Reconeixement Avançat d'Altres Planetes Diferents, Distints i Estranyament No Verds», viatja per altres mons coneixent éssers molt diferents i amb costums molt dispars, aprenent de les diferències respecte al seu planeta.

Este relat infantil «explica que la diversitat existix que el respecte ha d'estar per damunt de tot i, a més, és capaç d'inculcar a xiquets i xiquetes que es pot aprendre de les diferències d'altres persones», afirma Fani Boronat, coordinadora general de Lambda.

«El viatge de Flop» és una aposta de Lambda per aconseguir el canvi social a través de l'educació en els cicles d'infantil i de primària. La diversitat és un concepte que es treballa amb jóves i adolescents però no en edats primerenques. Segons assenyala l'equip tècnic d'educació de Lambda, és necessari començar a treballar este tema des de la infància per a evitar que l'alumnat arribe a les aules de secundària amb tants prejudicis sobre l'orientació sexual i identitat i expressió de gènere.

Este conte és un treball editorial desenvolupat per l'equip tècnic d'educació de Lambda, concretament per Amparo Navarro, Raquel Jornet i Juan Fco. Fernández, junt amb el voluntariat del grup d'Educació de Lambda, l'il·lustrador Salvatore Alaimo i la guionista valenciana Guadalupe Sáez, gràcies al finançament de la diputació.

L'edició en paper de «El viatge de Flop», en valencià i castellà, és un projecte que s'emmarca dins del conveni signat entre Lambda i la Diputació de València en 2017, amb l'objectiu d'educar a la població més jove en el respecte a la diversitat sexual, de gènere i familiar i prevenir la lgtbfòbia i l'assetjament escolar. La primera edició d' «El viatge de Flop» es distribuirà gratuïtament entre tots els ajuntaments que durant 2017 han realitzat contacontes, activitats o exposicions enfocades a tractar la diversitat.