Maria Arnal i Marcel Bagés tornen al Teatre El Musicalv

L'any 2018 arranca en El Musical de València este dissabte 13 de gener a les 21h amb el concert de Maria Arnal i Marcel Bagés que tornen al TEM per a presentar el seu disc debut «45 cerebros y 1 corazón». No és la primera visita del duo català al Musical. Fa dos anys, sent encara unes promeses de la música, ja van trepitjar el seu escenari juntament amb Pep Gimeno ´Botifarra´ per a presentar en aquell moment els seus primers temes. Ara tornen consagrats després de l'èxit del seu àlbum debut nomenat recentment com a millor disc nacional del 2017 per la revista Mondo Sonoro.

«45 cerebros y 1 corazón» deixa clara la intenció del grup de continuar la cadena de transmissió de la música popular de la millor manera possible, creant cançons pròpies en les quals incorporen enregistraments de camp, arxius digitalitzats i fonoteques de la Península Ibèrica. «Aquest disc parla del que recordem i del que ens volen fer oblidar», expliquen els seus autors.

El disc pren com a títol el d'una cançó, inclosa en este primer treball, que María va escriure en llegir la notícia de l'aixecament d'una fossa de la Guerra Civil en La Pedraja (Burgos). Un treball amb onze cançons amb el fil conductor de la reivindicació social recolzat en la memòria que està tenint nombrosos reconeixements en els últims mesos. A més de ser nomenat millor millor disc nacional 2017 per «Mondo Sonoro», Maria Arnal i Marcel Bagés són premi Ciutat de Barcelona de Música i el seu àlbum nomenat millor disc de cançó d'autor per la revista «Enderrock» i nominat al premi Ruido com a millor disc de l'any, guardó que es lliura tenint en compte les opinions de periodistes especialitzats en música.

La visita de la vocalista de Badalona i el guitarrista de Flix (Tarragona) ha despertat gran expectació en la ciutat ja que fa més d'un mes que les entrades anticipades per al concert es van esgotar. Les últimes eixiran a la venda en les taquilles del teatre el mateix dia del concert, dissabte 13 de gener, a partir de les 17h.