Quatre equips competiran en la Lliga d'Improvisació de Quart de Poblet, que incorpora un grup de dones

Amb l'objectiu d'oferir «una altra forma de fer teatre» en la qual el públic també és partícip de les representacions, arriba la cinquena Lliga d'Improvisació de Quart de Poblet, que s´inicia aquest cap de setmana i es perllongarà fins al 25 de febrer.

Un total de quatre grups competeixen en aquesta ocasió en els escenaris de la població de l'Horta Sud. A més dels locals Onofrenéticos i Esquarta, s'ha inscrit Impromaclet, del barri de Benimaclet de València. I aquest any per primera vegada competirà en aquesta dinàmica lliga un grup format íntegrament per dones de diferents poblacions de la comarca, que concursa amb el nom de Improvisibles. «Havíem observat que en les lligues d´improvisació predominàvem els homes i hem pensat en una forma de compensar amb un grup de dones que serà el quart en la competición», expliquen.

Segons la presidenta de l´Esglai, Carmen Golfe, la lliga és una activitat «molt participativa, dirigida a un públic familiar que agrada especialment als joves». L'activitat s´inicia hui dissabte, 13 de gener, a les 20,30 hores en el Casino amb un duel entre els grups Improvisibles i Onofrenéticos.

Després de sis setmanes de competicions repletes d'humor i improvisació, on el públic tindrà la última paraula, fins al dia 17 de febrer, els quatre grups s'enfrontaran en una final que se celebra el 25 de febrer en el Auditori, a les 19 hores. «Hem triat aquest local amb més capacitat perquè les finals atrauren a més quantitat de gent», indica.

Carmen Golfe indica que el seu grup va començar en la improvisació fa anys en la lliga d'Aldaia, que va anar el municipi pioner a la comarca «però com un any no van poder realitzar-ho, vam proposar a l'Ajuntament de Quart fer-ho aquí». I així va sorgir aquesta lliga. Amb els anys, les competicions d'improvisació s'han consolidat a la comarca (a Mislata també hi ha una) «fins al punt que el públic ja coneix als participants». A més, els grups dels municipis estan en contacte. «L'any passat realitzem un intercanvi amb Aldaia; vam ser allí i ells van venir aquí», explica.