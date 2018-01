El Musical obre la seua cafeteria

L´amor per les arts escèniques del Teatre El Musical es desprendrà definitivament per tots els seus espais. L´auditori de la plaça del Rosari del barri del Cabanyal de València inaugurà ahir la seua primera cafeteria cultural de la mà de dos joves que volen que l´espai siga partícip de l´activitat escènica i musical del TEM. «L´objectiu es crear sinergies amb el projecte cultural que ja du a terme el teatre mitjançant una oferta de qualitat que incloga a tots els sectors del barri», explica Marta, una de les gestores del local batejat com La Pilona.

Ella, una jove extremenya de 27 anys, dirigix la cafeteria juntament amb Simona, una italiana que ja ha dut a terme altre projecte hostaler al barri valencià. «Abans el local únicament obria quan hi havia representacions al teatre, però ara estarà obert per a tot el que vulga acostar-se a prendre un café, una cervesa o a gaudir de l´aperitiu», assegura Marta. La Pilona estarà oberta de dimarts a diumenge de 12 a 22 hores.

L´escola de swing Black Bottom i l´agrupació Jazzta Quartet varen posar música ahir a la inauguració, a la que varen acudir desenes de persones. La festa de La Pilona fou el preludi per a una de les actuacions més esperades de la temporada del TEM: el concert de Maria Arnal i Marcel Bagés, que va tindre lloc a les 21 hores en la sala principal del teatre. Els músics catalans varen presentar el disc 45 cerebros y 1 corazón, considerat el millor disc de l´any 2017 per la premsa especialitzada. Les entrades estaven exhaurides durant setmanes.

Les activitats culturals de La Pilona es concentraran a les vesprades, quan hi ha més moviment a la plaça del Rosari. La programació serà anunciada a la web del local mensualment i inclourà improvisacions escèniques, microteatre, concerts i xarrades. La festa a La Pilona continuarà hui amb l´actuació de l´artista cubà Ernesto Urra, popular per participar en sessions de micro obert a la ciutat de València.

La programació escènica del TEM continuarà el pròxim 2 i 3 de febrer amb la companyia valenciana La Teta Calva, que estrenarà l´obra Qué pasó con Michael Jackson. Pel que fa a la música, el grup Maga farà parada al TEM el pròxim 10 de febrer amb Salto horizontal.