El coreògraf Joaquín Collado estrena peça al Teatre Musical

El coreògraf valencià Joaquín Collado estrena este dissabte 20 de gener la seua obra «Nereo ofegant-se (i les nereides)» després del seu pas per la Biennale de joves creadors d'Europa i el Mediterrani a Albània. «Nereo ofegant-se (i les nereides)» es presenta com un llenç emmarcat per la indiferència i alhora magnificència de la naturalesa. La naturalesa ens mostra el seu enorme rostre buit, i no som res. Veiem el món cruel o sublim?

Un peix en ple fenomen migratori de l'oceà al riu alt, amb l'objectiu de fresar, és expulsat del llit del riu per un xoc d'ones, quedant tombat en la riba, aletejant a uns quants metres de l'aigua. Com un esdeveniment contingent, queda esperant el miracle o la fi del seu món, trobant-se en un hàbitat on el sòl sec li asfixia i les seues capacitats es redueixen a les d'un fetus nounat.

El coreògraf i ballarí ha passat enguany per certàmens internacionals com la Biennale di Venezia 2017, la Biennale de joves creadors d'Europa i el Mediterrani a Tirana (Albània) i ha obtingut el premi Fundació AISGE amb beca i residència per al American Danse Festival de New York a través del Certamen Coreogràfic de Madrid. 'Abans Collado' ha creat la peça en el TEM durant un període de residència artística a través d'un programa d'ajudes a la creació de l'Ajuntament de València i la regidoria de Joventut i Cultura.

El jove ballarí i coreògraf ha agraït el suport del TEM i Ajuntament de València per la seua aposta per la dansa. «Gràcies al TEM i a la part de regidoria de joventut i cultura de l'Ajuntament de València per oferir la mà als artistes emergents, que caminem a les palpentes d'esperances per aquest ofici de la creació coreogràfica. Gràcies també, i no se'm pot oblidar, a l'Espai de Dansa Botànic i A Explicar Mentides per obrir-me les portes del seu espai. I per descomptat, gràcies a tot l'equip per confiar», ha subratllat Collado.