Més de 100 anys de cinema i somnis a la Filmoteca

La Filmoteca de la Generalitat Valenciana complix trenta anys i ho celebra amb l'exposició «Material de Somnis», en la qual s'han seleccionat les millors i més interessants peces de tota la col·lecció que posseix. Es tracta d'una mostra multimèdia en la qual es troben cartells, programes de mà, pel·lícules, vídeos casolans i fins i tot correspondència i documents privats d'algunes de les figures més importants del món de l'audiovisual valencià.

Visitar-la és com travessar la frontera entre somni i realitat entrant en un plató de cinema gegant que concentra tota la història del cinema valencià. Es té la sensació d'estar en un lloc en el qual el temps no passa i alhora qualsevol cosa podria passar, com en els somnis. El cel·luloide, els cartells, fotografies i programes de mà són els suports en els quals es materialitzen els somnis del cinema, i esta exposició està repleta d'ells. «Realment és així, el cinema és un somni fet realitat pels cineastes, però el cinema era el somni de milers de persones que es veien reflectides en els actors i en les actrius, i volien ser com elles». Així explica la comissària de l'exposició, i cap de Documentació i Publicacions de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Nieves López Menchero, la decisió de titular esta mostra «Material de Somnis».

Des de la seua creació la Filmoteca Valenciana s'ha dedicat a recopilar, restaurar i conservar una gran quantitat de materials de tot tipus. A més del patrimoni creat a partir de la seua fundació, també ha cercat i conservat materials anteriors per a poder tenir una idea més completa de l'evolució de l'audiovisual des dels seus orígens. Per açò, «encara que celebrem trenta anys, realment nosaltres conservem material molt anterior, realment el que estem celebrant són més de cent anys de patrimoni audiovisual valencià», explica el director adjunt d'Audiovisuals i Cinema de l'IVC, José Luis Moreno.

Probablement per açò el més impactant d'esta exposició és l'enorme quantitat de patrimoni reunit en una sola sala: 61 cartells dels quasi 3.500 que es conserven cobreixen totes les parets de la sala i figuren dues grans vitrines amb 57 programes de mà seleccionats entre més de 7.000. També alguns dels documents personals del cineasta Ricardo Muñoz Suay i uns altres grans de l'audiovisual valencià i fins i tot materials personals donats per les famílies de l'escriptor Max Aub i Blasco Ibáñez i del periodista i també escriptor Maximiliano Thous, sense oblidar un xicotet racó de lectura on es poden consultar totes les publicacions de la filmoteca fins avui, així com una mostra d'alguns projectors i cinematògrafs antics, entre els quals destaca el primer projector del cinema Rialto, seu de la Filmoteca.