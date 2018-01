Tres dècades de Filmoteca Valenciana

? La Filmoteca Espanyola va ser creada en 1953 i durant diverses dècades va ser l'únic arxiu fílmic públic nacional. No va ser fins als anys huitanta quan l'interés, tant d'institucions públiques com de particulars, per cuidar i divulgar la cultura cinematogràfica va coincidir amb la descentralització autonòmica, i es van començar a crear filmoteques en diferents comunitats autònomes. «La Filmoteca Valenciana va ser una de les primeres a aparéixer. Que s'haja mantingut durant trenta anys significa que s'està complint amb una labor social important», explica Moreno.



A més, des de l'any de la seua creació la Filmoteca edita llibres sobre cinematografia, monografies sobre crítica i història del cinema, i la revista Arxius de la Filmoteca, creada pel seu primer director, Ricardo Muñoz Suay, en 1989 i que va pel número 73. A més, desenvolupa labors de foment i promoció de l'audiovisual valencià, alguna cosa crucial a l'hora de generar nou patrimoni que conservar perquè la ciutadania puga seguir gaudint-ho, perquè, com explica José Luis Moreno: «Que nosaltres tinguem el material i no es puga veure no tindria cap sentit; al final, aqueix material ha d'estar a la disposició del públic».