La Fira Valenciana de la Música ja té nova data a Castelló

La sisena edició de la Fira Valenciana de la Música ja té dates confirmades. L'esdeveniment, cita obligada per a amants de la música i professionals del sector, se celebra entre el dijous 8 i el diumenge 11 de novembre. D'aquesta manera, el Trovam!-Pro Weekend, que compta amb la participació de l'Institut Valencià de Cultura, tornarà a la capital de la Plana amb una programació artística per a tots els gustos i amb activitats professionals que han de servir per a prendre el pols al sector.

Al llarg dels últims cinc anys, la Fira ha aconseguit consolidar-se definitivament en el calendari cultural i professional valencià. Així, en la passada edició, el públic va poder gaudir d'actuacions d'intèrprets consagrats i de propostes emergents, amb una oferta de gèneres diversa.

En este sentit, cal destacar els concerts de Maria del Mar Bonet, Jorge Drexler i Els Amics de les Arts, així com els espectacles de Maria Arnal i Marcel Bagés, Smoking Souls i Niña Coyote eta Chico Tornado. Aquesta programació eclèctica va reunir més de 10.000 persones en diferents punts de la capital de la Plana i va ser possible gràcies a la fermesa de l'aliança entre la fira Trovam! i el festival Pro Weekend, segellada l'any 2016.

D'altra banda, les taules rodones, conferències i trobades van comptar amb la presència d'especialistes i agents culturals d'àmbit valencià i estatal. Tots ells van analitzar i debatre les potencialitats, necessitats i febleses de la indústria musical valenciana. Una tasca que s'ha vist reforçada per la inclusió de la Fira Valenciana de la Música Trovam-Pro Weekend en el pla estratègic "Fes Cultura" impulsat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per al quinquenni 2016-2020.

Novetats de l'edició 2018

En la vessant artística, s'aprofundirà en la diversificació estilística dels concerts; s'implementaran millores en les condicions tècniques de les actuacions i en els termes de contractació dels artistes; i es potenciaran les activitats per als més menuts i la presència de la Fira als centres educatius.

Per últim, pel que fa a la programació artística, els esforços se centraran en aconseguir una major presència de professionals i associacions empresarials de tot l'Estat; reforçar les trobades entre programadors i artistes; incentivar el debat entre els especialistes i els assistents; oferir tallers de caràcter pràctic, i completar els serveis de l'Auditori, entre d'altres qüestions.

La Fira Valenciana de la Música Trovam!-Pro Weekend està coorganitzada entre l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló i la Valencian Music Association (VAM!).

La iniciativa forma part del programa "Fes Cultura" de la Generalitat Valenciana i compta també amb la col·laboració de l'Agència Valenciana del Turisme, la Diputació de València, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. També hi participen el Col·lectiu Ovidi Montllor, l'Associació de Promotors de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i l'Associació Valenciana de Sales de Música en Directe (En Viu!).