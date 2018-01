World Press Photo'17: el millor fotoperiodisme torna a València

World Press Photo, l'exposició de fotoperiodisme més significativa i prestigiosa del món, torna a València al febrer per a mostrar al públic alguns dels esdeveniments informatius i els fenòmens socials més representatius de l'actualitat. La Fundació Chirivella Soriano i Doctornopo, amb el suport de Fundació Banc Sabadell, organitzen esta nova edició de la mostra en la ciutat, que per sisè any consecutiu acull el Palau Joan de Valeriola, seu de la Fundació Chirivella Soriano. El certamen, que reunix els fets noticiosos més importants de 2016, podrà visitar-se del 10 de febrer a l'11 de març. Entre la selecció d'imatges de la mostra, la situació dels refugiats i dels desplaçaments forçosos en tot el planeta continua sent una qüestió predominant.

Per açò, l'organització de World Press Photo València renova la seua col·laboració amb la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV) per a impulsar una campanya de recollida de fons, denominada ´CREA Refugi´, amb els quals l'organització crea places d'acolliment a València.

World Press Photo 17 Valènciaarriba enguany a la seua 60 edició. El certamen arreplega prop de 150 imatges, tant individuals com a reportatges gràfics, que recopilen els esdeveniments més rellevants succeïts en 2016 en tots els racons del planeta. En la present edició, la sisena que se celebra a València, han participat 80.408 imatges de 5.034 fotògrafs de 126 països diferents, dels quals 45 han sigut premiades. Les obres estan organitzades en diferents categories que abasten totes les realitats vitals i els fenòmens socials, culturals, econòmics i naturals: temes contemporanis, sobre la vida quotidiana, d'actualitat, projectes a llarg termini, naturalesa, retrats, esports i notícies d'actualitat. El certamen guardona les millors obres amb l'objectiu de dignificar i impulsar el periodisme gràfic, així com de defensar el dret a la informació i el seu lliure intercanvi.

La fotografia guanyadora d´esta edició és «Un assassinat a Turquia», del fotoperiodista turc Burhan Ozbilici. La imatge reflectix l'assassinat de l'ambaixador rus a Turquia, Andrey Karlov, abatut a tirs per un agent de Policia turc fora de servei, Mevlüt Mert Alt?ntas, el 19 de desembre, durant la inauguració d'una exposició en una galeria d'art a Ankara. La imatge reflectix a l'assaltant amb la pistola encara en la mà i el cos del diplomàtic en el sòl. Mevlüt Mert va ferir a altres tres persones abans de ser abatut per la Policia.

El drama dels refugiats,

entre els premiats espanyols

Entre els tres autors espanyols guardonats, destaca la participació del reporter madrileny Santi Palacios, segon premi en la categoria de Notícies Generals per una esquinçadora imatge que representa el drama dels refugiats tractant de fugir de la guerra i de la pobresa. En ella, dos germans nigerians, d'11 i 10 anys, viatgen camí d'Itàlia en un pot enmig del mar Mediterrani. Per la seua banda, els fotògrafs Francis Pérez i Jaime Rojo van rebre el primer i el tercer premi, respectivament, en la categoria de Naturalesa. El primer arreplega la imatge submarina d'una tortuga atrapada per una xarxa de pesca en aigües de Tenerife; Rojo, per la seua banda, fotografia desenes de papallones sense vida a Mèxic després d'una tempesta de neu, un fenomen poc usual en eixa època de l'any, conseqüència del canvi climàtic. Ambdues fotografies reflecteixen l'impacte de l'acció de l'ésser humà en el medi ambient.