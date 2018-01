L'art com a instrument pedagògic

Poden les pràctiques artístiques contemporànies activar-se pedagògicament en el context de l'escola de manera autònoma i en relació a sabers múltiples? Són les formes, mètodes i discursos de l'art contemporani susceptibles de transformar críticament els relats de l'educació? El Consorci de Museus de la C. Valenciana ha engegat Transversalia, un projecte educatiu realitzat en col·laboració amb CEFIRE, que pretén introduir les pràctiques contemporànies en l'àmbit educatiu oferint eines pedagògiques al professorat a través de l'art.

Segons el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont «Transversalia busca potenciar i generar un abast major en les transformacions que s'estan realitzant en l'àmbit de l'educació artística tant millorant el coneixement que té el professorat sobre l'art actual com la forma d'implementar-ho en la seua labor educativa amb els joves». «Este projecte posa de manifest la importància de l'art per al desenvolupament de la consciència crítica en la societat i des d'aquesta idea valorar com les diferents reflexions dels artistes d'avui poden ser útils per a l'educació» ha explicat Pérez Pont.

Transversalia indaga en les relacions entre les pràctiques artístiques i educatives a través de tallers, seminaris i recursos online. Estes experiències operen com a espais propositius, laboratoris pedagògics des dels quals dissenyar experiències, situacions i materials per a activar en les aules. El projecte està comisariat per Clara Boix artista, docent i investigadora cultural, qui ha manifestat que «el nostre objectiu és que les pràctiques artístiques contemporànies tinguen un lloc en el currículum escolar. Les dinàmiques de l'escola no coincideixen amb els temps de les exposicions. Transversalia pretén servir de pont entre els docents i la pràctica artística més enllà dels ritmes que marquen les exposicions». El projecte es genera a través de tallers en els quals l'art-educador i el comissari treballen junts des d'un inici al costat del professorat.

Tallers i unitats didàctiques

El resultat d'estos tallers es transformarà en diferents eines, com a unitats didàctiques, exercicis, o altres propostes que estaran accessibles en la web transversalia.org i en la del Consorci de Museus www.consorcimuseus.gva.es per a accés lliure de qualsevol educador. Així, Transversalia es convertirà en un repositori de material d'ús lliure per part dels docents i educadors interessats en les pràctiques artístiques contemporànies com a eina per a transformar la metodologia de les aules. Els tallers no es dirigixen només a professors d'arts plàstiques i visuals sinó també a educadors d'altres matèries, que puguen trobar en el treball dels artistes una nova aproximació al coneixement des de l'art. Transversalia ja està en marxa. Per al curs 2017-18, s'han proposat tres tallers semipresencials per a professors de secundària. Estos tallers giraran entorn de l'anàlisi crítica de tres qüestions de gran importància en l'actualitat: la crisi ambiental del planeta, a través del taller «Planeta en transició: pràctiques artístiques davant la crisi ambiental», que es desenvoluparà a València; la intimitat i la privadesa en les xarxes digitals, a través de la proposada «Privadesa digital. El jo en la cinta de Moebius» que es realitzarà a Castelló i la globalització a través dels seus efectes en la vida quotidiana a través del taller «Actituds singulars. Resistències contra un món globalitzat» que tindrà lloc a Alacant.